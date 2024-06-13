Счастье по-королевски: несказочная история реальной Золушки

Не секрет, что многие известные сказки основаны на реальных событиях. Например, у Золушки может быть много прототипов, ведь случаев, когда простые девушки выходили замуж за принцев, немало. История Луизы Лотарингской, королевы Франции, именно такая. Правда, закончилась она совсем не по сказочному сценарию.

Будущая супруга французского монарха, Луиза де Водемон, родилась в 1553 году. Ее родители, Николя Меркер Лотарингский и Маргарита Эгмонт были дворянами из старинных родов. Первые три ребенка пары умерли при рождении или в первые дни жизни. Поэтому в четвертой — Луизе, родители души не чаяли.

Но всего через год после рождения дочери ее мать умирает, а граф де Водемон женится второй раз. Его избранницей стала Жанна Савойская, которую современники вспоминают как добрую и заботливую женщину. Вскоре в семье один за другим появляются четверо малышей. При этом мачеха никак не делила детей на «своих» и «чужих» и относилась к падчерице как к родной. Луиза же росла красивой и послушной девочкой, ничем не огорчая отца и его жену.

Но и в этот раз семейное счастье длилось недолго. Вскоре умерла и вторая жена графа. Третьей избранницей де Водемона стала 19-летняя Екатерина, которая всего на 3 года была старше Луизы. Она сразу невзлюбила детей графа от прошлых браков и для них настали темные времена. Особенно страдала Луиза, как самая старшая. Мачеха постоянно унижала ее и заставляла выполнять домашнюю работу наравне со слугами.

Без пяти минут монахиня

Главной целью Екатерины было полное устранение девушки. Она убеждала своего уже немолодого супруга, что Луизу следует отдать в монастырь. Ее поведение основывалось не только на ревности к любимой дочери старика, отнимающей у него внимание. Молодой графиней руководила еще и корысть. Избавившись от старшей дочки, она могла больше тратить на наряды, балы и развлечения. Да и в случае смерти графа совершеннолетняя наследница могла сломать все планы насчет наследства.

Граф долго сопротивлялся, но потом сдался. Несчастную Луизу стали готовить к монашеской жизни. Ее отправляли в паломничества по святым местам и даже временно оставляли жить при монастыре. Из радостей жизни девушке были доступны только книги, которые она читала одну за другой. В то время, когда ее сверстницы веселились на балах и готовились к замужеству, Луиза пропадала в монастырских библиотеках.

Когда Луизе пошел 20 год, она поняла, что замуж ей выйти не удастся и через пару лет она будет слишком «старой». В этом случае ей останется только идти в монастырь, как настаивала злая мачеха. Но произошло настоящее чудо и жених сам приехал к девушке, да не какой-нибудь, а королевских кровей!

© Генрих III Валуа

Принц на белом коне

22-летний Генрих Валуа, любимый сын Екатерины Медичи, проезжал мимо замка де Водемон и остановился переночевать. Это была не просто увеселительная прогулка или охота. Принц ехал в Польшу, так как Сейм выбрал его королем. Генрих был особым принцем. Он выделялся среди прочих членов своей католической семьи открытой симпатией к гугенотам, в то время когда Францию раздирали религиозные распри. Кроме этого, сердце юноши было разбито несчастной любовью к Марии Клевской. Его любовь была помолвлена с другим человеком, а затем умерла, погрузив Генриха в пучину тяжелой депрессии. Но принц забыл обо всем, увидев в замке Луизу де Водемон. Это была та самая любовь с первого взгляда, причем взаимная. Генрих задержался в гостях на целую неделю, а потом оповестил мать о том, что встретил свою судьбу.

© Луиза де Водемон

Королева не приняла всерьез письмо от сына. А Генрих, находясь на польском троне, все время думал только о Луизе. Прошло чуть больше года и ему пришло время возвращаться в Париж, чтобы стать королем Франции. По прибытии домой наследник тут же заявил, что хочет взять в жены Луизу де Водемон.

Екатерина Медичи сначала была против, так как такой брак считался неравным. Луиза по происхождению совсем не годилась в королевы. Но поразмыслив, хитрая женщина поняла, что от подобного брака она только выиграет. Она сможет сохранить влияние в королевстве и легко манипулировать сыном и его женой. Поэтому Генрих получил добро на свадьбу.

Первыми эту новость узнали отец Луизы и ее мачеха. Однажды утром она проснулась и увидела, как они стоят возле ее постели в низком поклоне. После этого граф де Водемон торжественно сообщил дочери, что король возжелал взять ее в жены. Теперь он и злая мачеха обращались к ней не иначе как «Ваше высочество».

При французском дворе все были поражены тем, что королевой станет девушка из небогатого дворянского рода. И это, когда десятки королевских семей Европы были бы счастливы породниться с Валуа, выдав замуж за Генриха своих дочерей. Удивляло всех и то, что чувства между молодыми людьми были искренними, в то время как почти всегда такие браки заключались по расчету.

Счастье по-королевски

Жизнь Генриха и Луизы после свадьбы была счастливой. Король оказался на редкость порядочным мужчиной и был верен молодой жене. Та отвечала ему тем же. На этом самое время завершить сказку о реальной Золушке. Но, к сожалению, у нее было продолжение и совсем не сказочное.

Прошел год, два, шесть, а Луиза не могла родить мужу ребенка. Не помогали ни снадобья, приготовленные лучшими лекарями, ни священные реликвии. При дворе королю начали намекать на то, что нужно развестись с бесплодной женой и искать другую. Но даже через 11 лет брака король отказывался предать свою любовь. Луиза тяжело переживала свое бесплодие. Она истово молилась и совершала паломничества по святым местам, прося у Бога ребенка.

© Паломники у входа в собор

В 1579 году она, инкогнито, отправилась босиком в пешее паломничество, дав перед этим обет молчания. Несколько недель под осенними дождями она шла в толпе простых людей, разбивая до крови ноги о камни. Мучительный поход не принес результата, но подорвал и без того слабое здоровье Луизы. После возвращения она проводила большую часть времени в постели, мучаясь от лихорадки. Любящий муж старался быть возле нее настолько часто, насколько позволяли обязанности короля.

Но на этом испытания Луизы не закончились. Вскоре ее муж был подло убит религиозным фанатиком. Мы уже говорили о том, что Генрих благосклонно относился к протестантам. Его мечтой было примирение католиков и гугенотов. В обществе его стремление воспринимали неоднозначно. Некоторые представители католического духовенства считали монарха предателем своей веры.

Однажды к королю пришел монах Жан Клеман. Он сообщил, что у него есть важное письмо для Генриха. Когда король начал разворачивать свиток, монах ударил его ножом в живот. Нападавший тут же был убит стражей, но рана монарха тоже оказалась смертельной. Он умер спустя сутки на руках у безутешной Луизы.

Белая королева в черном замке

После смерти мужа королева надела белое траурное облачение и перестала разговаривать. Она оставила Париж и уехала в подаренный Екатериной Медичи замок Шенонсо, расположенный в долине Луары. Там она приказала убрать все украшения и картины, завесить окна черной тканью и даже покрасить в черный цвет стены. Луиза удалила из замка всю прислугу, заменив ее монахинями. Оставшиеся 11 лет жизни она провела в добровольном заточении в постоянных молитвах.

© Замок Шенонсо в наши дни

Королева перестала принимать участие в политическом управлении страны. Лишь иногда в особо важных случаях она появлялась перед советом своих министров, чтобы принять какое-то важное решение. Так печально, но вполне типично для 16 столетия закончилась история Золушки.