Неожиданная смерть «Екатерины III»: как умерла министр культуры СССР Фурцева

Министра культуры СССР Екатерину Фурцеву в узких кругах называли «Екатериной III», ведь от её воли зависело многое в культурной жизни мировой державы. Не удивительно, что смерть 63-летней «стальной женщины» оказалась для многих неожиданность. Согласно официальной версии, она скончалась от острой сердечной недостаточности. Но прозвище как бы намекает – «главная по культуре» становится «простой женщиной» не намерена, а, значит, и с её кончиной не всё так однозначно.

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Неожиданная смерть

Историк и биограф Федор Раззаков писал, что труп Екатерины Фурцевой обнаружил её муж, тоже политик, Николай Фирюбин. 24 октября 1974 года супружеская пара присутствовала на торжестве, посвящённом открытию Малого театра. Женщина в тот вечер не употребляла спиртных напитков, а домой отправилась раньше супруга. Фирюбин оказался в квартире спустя два часа. К этому моменту чиновница была уже мертва.

Несмотря на то, что врачи в качестве причины смерти указали острую сердечную недостаточность, пошли слухи – мол, Фурцева покончила с собой. Тем более, что однажды она уже пыталась свести счёты с жизнью.

Вторая попытка

Автор биографической книги «Фурцева» Леонид Млечин отмечал, что в конце октября 1961 года Екатерину Алексеевну впервые не включили в состав Президиума ЦК. В её квартире отключили телефоны правительственной связи, попросили освободить дачу. Фурцева прекрасно понимала, что теряет авторитет, а это не могло её не огорчать, ведь она выбилась «в люди» из простой рабочей семьи. Тогда министр решила совершить суицид, но помешала подруга, которая неожиданно нагрянула в гости. Правда, данный поступок близкие расценили как стремление привлечь к себе внимание.

«Все, знавшие её товарищи, утверждали, что она покончила жизнь самоубийством в ванной комнате собственной квартиры», – прокомментировал вторую попытку председатель КГБ Владимир Крючков (его слова приводятся в книге Феликса Медведева и Нами Микоян «Екатерина Фурцева. Главная женщина СССР»).



И ведь повод у чиновницы был весомый. В 1974 году «главную по культуре» обвинили в том, что новую дачу она выстроила не совсем законными способами. Тогда Фурцева отделалась выговором, но слухи о её скором вынужденном выходе на пенсию считать сильно преувеличенными было нельзя. В одной из бесед с подругой Екатерина Алексеевна на фоне «дачного скандала» обронила – умрёт она всё равно министром. Собственно, так и произошло.