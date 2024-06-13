Как суицид принес самоубийце исцеление и новую жизнь

В 1983 году 19-летний Джордж решил, что его жизнь не имеет смысла. У молодого человека был целый «букет» психических расстройств, среди которых самым мучительным была тяжелая форма микрофобии. Юноша панически боялся микробов, из-за чего бесконечно мыл руки и принимал душ.

Джордж неоднократно обращался к медикам и прошел несколько курсов лечения. К сожалению, ни один из них не принес ни малейшего облегчения. Проблемы заставили парня оставить учебу в школе. Он пытался найти работу, но из-за диагноза работодатели ему отказывали.

Юноша часто думал о том, чтобы свести счеты с жизнью, но не решался на такой радикальный поступок. Толчок ему дала родная мать, однажды в сердцах заявившая: «Твоя жизнь никчемна. Ты можешь просто пойти и застрелиться». После этого Джордж взял пистолет 22 калибра, спустился в подвал своего дома и выстрелил себе в рот.

Как это ни странно, но рана не оказалась смертельной. Мать парня вызвала службу спасения, и его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Там Джорджу срочно сделали операцию, достав пулю, засевшую внутри черепа. Оказалось, что она почти полностью уничтожила левую лобную долю головного мозга.

Удивительный эффект

После хирургического вмешательства парень долго восстанавливался. При этом он ощущал, что с ним произошли кардинальные изменения. Его мучительные фобии и навязчивые мысли исчезли без следа. Когда Джордж сообщил об этом врачам, те решили подробно исследовать этот феномен. Вскоре выяснилось, что пуля разрушила именно тот участок мозга, в котором таилась проблема юноши.

К счастью, исчезнувший психический недуг был единственным последствием выстрела. У Джорджа совершенно не пострадали ни интеллект, ни органы чувств, ни моторика. Через несколько месяцев после неудачного суицида он почувствовал себя настолько хорошо, что поступил в колледж. Известно, что он его успешно закончил и начал жить как миллионы других здоровых людей.

Эта история кажется вымыслом, но она абсолютно реальна. В 80-х годах ее публиковали многие авторитетные издания, в том числе The New York Times. Ученые считают, что парню невероятно повезло. Во-первых, он выжил, а во-вторых, пуля выполнила своего рода лоботомию. Эту жуткую операцию часто проводили в 20 столетии, чтобы избавить психически больных пациентов от их недугов. Вот только результат крайне редко бывал таким же удачным, как в случае с Джорджем.