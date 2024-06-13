Почему в 30-е годы собирались перекрасить кремлевскую стену

Как следует из документа, опубликованного Telegram-каналом Государственного архива РФ, Москва вполне могла стать "серокаменной". В 1933 году появился проект перекрасить Кремль.

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В архиве нашли подписанное секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе предложение в Политбюро ЦК ВКП(б) об изменении цвета кремлевских стен. Согласно ему, весной 1933 года всю кремлевскую стену от Арсенальной до Беклемишевской башни, то есть обращенную к Красной площади, предполагалось выкрасить светло-серой краской.

А причина такой радикальной смены имиджа кроется в мавзолее. "В предложении объясняется, что перекраска необходима "для рельефного оформления Мавзолея В.И. Ленина на общем фоне Красной площади", - говорится в сообщении Госархива.

Кстати, стоимость перекраски оценивалась в 80 тысяч рублей. Это очень приличная сумма.

К счастью, предложение радикального изменения привычного образа кремлевских стен поддержки не получило.