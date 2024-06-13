Криминалист разрушила главный миф о детекторе лжи

Прохождение полиграфа не является обязательной процедурой при проведении следственных мероприятий, рассказала в интервью NEWS.ru криминалист Евгения Крюкова. Более того, как подчеркивает эксперт, большинство следователей с предубеждением относятся к этой процедуре, потому ее значение слишком преувеличено.

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Следователь не использует его [полиграф], но иногда используется со стороны защиты. Иногда настаивают на проведении полиграфа для подтверждения своей позиции. Сам следователь в целом, классический следователь к полиграфу относится с некоторым предубеждением, — рассказала Крюкова.



Такую позицию криминалистов она объяснила тем, что далеко не всегда полученные на полиграфе сведения можно приобщить к делу в качестве доказательства. К технической стороне у специалистов вопросов зачастую не возникает, добавила Крюкова.

Он (следователь. — NEWS.ru) бы и рад, чтобы ему оказывали какую-то техническую помощь, говорили, где правда, а где ложь, но он не может на него ссылаться потом в суде. Поэтому следователь скорее избегает проведения полиграфического исследования, — констатировала специалист.



Ранее стало известно, что прокуратура американского Орегона смогла предъявить обвинение 60-летнему Роберту Плимптону по делу об убийстве, которое не могли раскрыть 44 года. Решающей уликой стал кусочек выброшенной жевательной резинки, с которого был взят образец ДНК.