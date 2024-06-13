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Почему лапти столетиями были любимой обувью крестьян на Руси

Для многих из нас русский крестьянин — бородатый мужчина в рубахе, подпоясанной шнурком, и непременно в лаптях. Эта простая плетеная обувь прочно срослась с образом простого деревенского человека прошлого. Кажется, лапти — это неудобно и ненадежно. Так ли это на самом деле? Если да, то почему они не выходили из моды многие столетия?

Плетеные башмаки: почему на Руси лапти столетиями были любимой обувью
© BigPicture.ru

Как устроены русские лапти

Лапти на Руси были самой распространенной обувью. Это низкие башмаки, плетеные из древесного лыка, бересты или пеньки. Чтобы подошва меньше изнашивалась, в нее вплетали лозу или подшивали ее кожей. На ноге лапти держались за счет изготовленных из лыка завязок — оборов, оплетавших ногу.

Обувь эта не случайно стала популярной на Руси. Она отлично подходила для климата Восточной и Северной Европы. Береста или лыко хорошо защищали ноги от холода и влаги. Также эти материалы были довольно стойки к износу. А еще лапти были простыми и дешевыми в изготовлении. Они были по карману даже самым бедным. Все эти свойства идеально подходили для крестьян, работающих в поле и перемещавшихся по бездорожью в любую погоду.

Но для плетения лаптей подходило не любое лыко. Чаще всего использовали липу и вяз. Самыми недолговечными считались лапти из ивы. Под лапти крестьяне наматывали онучи — суконные портянки длиной 3 аршина, то есть чуть более 2 метров. Онучи охватывали большую часть голени и держались на ноге за счет оборов — завязок лаптей.

В разных районах Руси практиковали различные техники плетения лаптей: косое, прямое, с треугольным, округлым или квадратным носком. По количеству полос лыка различали пятерики, шестерики, семерики. Некоторые мастера вплетали в обувь для красоты разноцветную тесьму. Иногда лапти называли по их материалу, например, дубовики, ракитники, вязовики.

Сколько служили лапти

Долговечность лаптей зависела от многих факторов. В первую очередь, от качества материала и работы мастера. Разумеется, играла роль и интенсивность использования обуви. Обычно лапти служили от недели до нескольких месяцев. Чтобы продлить им жизнь, требовался нехитрый уход. Лапти тщательно очищали от грязи и сушили после дождя или снега.

Исторические источники говорят, что русский крестьянин менял за год 50-60 пар лаптей. Но важно учитывать, что лапти делились на зимние и летние. Соблюдение сезонности заметно продлевало срок их службы и обеспечивало владельцу комфорт. Зимние лапти подшивались соломой, игравшей роль утеплителя и впитывавшей влагу. Иногда для этого в лапти вставляли лоскуты овчины, что заметно сказывалось не только на удобстве, но и на цене.

Летние лапти были легкими, удобными и дешевыми. Их подошва была гибкая и в лучшем случае укреплялась льном или соломой. Некоторые модники предпочитали раскрашенные летние лапти, или даже украшенные вышивкой и бисером. Часто такую обувь выбирали молодые женщины.

Интересно то, что древние лапти были прочнее, чем плетенные в 18-19 веках. Снижение качества обуви стало следствием истощения липовых лесов. Самые лучшие лапти плели из липового лыка. Не имея этого классического материала, крестьяне начали использовать иву, лозу и бересту, а эти материалы менее стойкие к износу.

Сменная и форменная обувь

Сейчас у многих лапти ассоциируются с бедностью крестьян, живших на Руси. Но это не совсем так. Этой обувью пользовались и довольно зажиточные люди. Лапти были практичными и недорогими — эдакая специальная обувь для работы. Многие по праздникам меняли лапти на кожаные сапоги.

Интересно, что отправляясь в путь, деревенские жители надевали лапти, а сапоги несли с собой. Особенно это было актуально при походах в гости или на ярмарки. Перед тем, как зайти в деревню, многие переобувались в дорогую кожаную обувь, для солидности.

История лаптей уходит своими корнями в глубокую древность. А носили их даже в 20 веке. Известно, что во время Гражданской войны 1918–1920 года лапти даже были частью формы Красной Армии. Конечно, не от хорошей жизни. Лапти тогда плели для солдат в промышленных масштабах многочисленные артели, а отвечала за это специально организованная государственная комиссия.

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