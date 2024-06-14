Ученые раскрыли тайну двух гуннских мальчиков из древнего захоронения

Ученые, проводя археологические раскопки на территории южной Польши в местечке Чулицы, еще в 2018 году обнаружили гуннское захоронение примерно V века н. э. На его исследование потребовалось более шести лет.

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В могильнике были найдены останки двух мальчиков, у одного из которых была яйцевидная форма черепа. В частности, только недавно с помощью тестов ДНК удалось идентифицировать останки.

Выяснилось, что они не являются родственниками. Они были кочевниками, прибывшими с территории современного Казахстана. Яйцевидная форма головы одному из них была придана искусственно в результате воздействия, начиная с младенческого возраста. Эта практика была очень популярна у гуннов и указывала на высокий социальный статус.