Древнеримский ритуальный клад обнаружен на дне колодца
Клад сакральных римских предметов, связанных с церемониальными пиршествами, обнаружили археологи в Остии, главном портовом городе Древнего Рима.
Как сообщает Heritage Daily, археологи обследовали территорию Остии, древнего портового города, расположенного в устье реки Тибр. Это был главный порт Древнего Рима, центр перевозки товаров и людей.
В рамках обследования археологи провели раскопки на так называемом священном участке, на котором были расположены несколько храмов и святилищ. Центральным сооружением комплекса являлся храм Геркулеса, памятник размером 31х16 метров. Он был построен еще в республиканском Риме.
В ходе полевых работ исследователи раскопали крупный колодец, который был сооружен у подножия храма Геркулеса. Ученые осушили его и обследовали дно, на котором и был обнаружен клад предметов, датируемых I-II веками нашей эры.
Так, археологи подняли со дна коллекцию разнообразной керамики, миниатюрные скульптуры, лампы, стеклянные сосуды, фрагменты мрамора, а также обожженные кости животных, а именно свиней и крупного рогатого скота.
Находки говорят о том, что в храме Геркулеса проводились религиозные церемонии, частью которых были пиры. Все, что оставалось после таких пиршеств, затем бросалось в колодец, это было окончанием ритуала.
"Обнаружение обгоревших костей подтверждает, что в святилище совершались жертвоприношения животных, а обычная керамика, также несущая следы огня, свидетельствует о том, что мясо готовилось и употреблялось во время пиров в честь божеств, - следует из заявления для прессы Министерства культуры Италии. - Остатки одной или нескольких ритуальных трапез бросали в колодец".