Древнеримский ритуальный клад обнаружен на дне колодца

Клад сакральных римских предметов, связанных с церемониальными пиршествами, обнаружили археологи в Остии, главном портовом городе Древнего Рима.

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Как сообщает Heritage Daily, археологи обследовали территорию Остии, древнего портового города, расположенного в устье реки Тибр. Это был главный порт Древнего Рима, центр перевозки товаров и людей.

В рамках обследования археологи провели раскопки на так называемом священном участке, на котором были расположены несколько храмов и святилищ. Центральным сооружением комплекса являлся храм Геркулеса, памятник размером 31х16 метров. Он был построен еще в республиканском Риме.

В ходе полевых работ исследователи раскопали крупный колодец, который был сооружен у подножия храма Геркулеса. Ученые осушили его и обследовали дно, на котором и был обнаружен клад предметов, датируемых I-II веками нашей эры.

Так, археологи подняли со дна коллекцию разнообразной керамики, миниатюрные скульптуры, лампы, стеклянные сосуды, фрагменты мрамора, а также обожженные кости животных, а именно свиней и крупного рогатого скота.

Находки говорят о том, что в храме Геркулеса проводились религиозные церемонии, частью которых были пиры. Все, что оставалось после таких пиршеств, затем бросалось в колодец, это было окончанием ритуала.