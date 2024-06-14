Какие обычаи связаны с празднованием Курбан-байрам

Что за праздник Курбан-байрам? Чему посвящено торжество, что за обычаи с ним связаны за рубежом и в нашей стране? Когда Курбан-байрам справляют в 2024 году? Рассказываем об этом и многом другом в нашем материале.

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Курбан-байрам: что это за праздник?

Для последователей ислама Курбан-байрам (по-арабски это же событие именуют Ид аль-адха) чуть ли не самый важный религиозный праздник. Еще его называют днем жертвоприношения. Верующие вспоминают легенду, которая также встречается и в Библии.

Рассказывают, что однажды Ибрахим (в Библии — Авраам) увидел ангела. Он сообщил пророку требование бога: Ибрахим должен был собственноручно умертвить старшего сына Исмаила — отдать его в жертву Аллаху.

И отец, и сын восприняли этот приказ как испытание и не стали ему противиться. Они отправились в долину Мина, подготовились к обряду. Когда Ибрахим почти убил Исмаила, неожиданно раздался голос самого Аллаха. Бог заявил, что пророк прошел испытание. А еще он поведал: верующие не должны приносить человеческие жертвы. Достаточно заколоть барана.

С тех пор мусульмане приносят в жертву животных в Курбан-байрам. В 2024 году такие ритуалы пройдут во множестве государств. Особые торжества запланированы и в субъектах России, где проживает много последователей исламской религии.

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Курбан-байрам: обычаи и ритуалы

Барана для жертвы мусульмане выращивают весь год. Они выбирают самое здоровое и красивое животное. Важно, чтобы баран ничем не болел. А еще он должен быть старше полугода. Иногда в жертву в Курбан-байрам приносят и других животных — верблюдов, козлов и овец. К ним тоже предъявляют специальные требования и по внешнему виду, и по возрасту.

Смысл праздника, как считают верующие, в милосердии. Мусульмане должны умертвить животное быстро и безболезненно, чтобы оно не страдало перед смертью. Интересно, что небогатые верующие часто закалывают одного барана на несколько семей.

Полученное мясо традиционно делят на три части. Первую из них религия обязует раздать всем бедным, малоимущим, нуждающимся. Вторую — подарить соседям. А вот третью часть ритуального мяса обычай велит сохранить для себя и своих родственников. А вот шкуру животного рекомендуется отнести в мечеть.

Курбан-байрам: что можно и нельзя делать

Что за обычаи связаны с праздником Курбан-байрам? К торжеству верующие готовятся долго и тщательно. Последователи мусульманства должны пройти гусль, то есть полное очищение тела. Для этого им следует совершить ритуальное омовение. Еще обычаи советуют выбрать для этой даты красивую праздничную одежду.

Это событие традиционно считается семейным. Мусульмане навещают родственников, обмениваются подарками и дают детям карманные деньги. Накануне Курбан-байрама женщины тщательно убираются в доме, готовят свои лучшие блюда с изысканными приправами и специями. В эту дату также стоит посетить мечеть, побывать на молитвах.

А вот, что религия запрещает мусульманам делать:

Спорить, ругаться и ссориться;

Носить старую, некрасивую и дряхлую одежду;

Быть неопрятным и грязным;

Тяжело трудиться;

Не помогать нуждающимся.

Курбан-байрам в 2024 году: даты в России

У этого торжественного события нет фиксированной даты празднования. В 2024 году Курбан-байрам попадает на 16 июня. Торжество знаменует собой окончание хаджа. Так называют особое паломничество в Мекку (сейчас — Саудовская Аравия) и ее окрестности. В 2024 году начало хаджа выпало на 7 июня. А его завершение как раз на 16 число первого летнего месяца.

Верующие должны отправляться в такое путешествие раз в год, в начале Зуль-хиджа (даже само название на русском языке буквально означает «совершать паломничество»). Это последний, 12-й, месяц в мусульманском лунном календаре. Год в нем состоит из 354, а не 365 дней. Поэтому по принятому во многих странах григорианскому календарю фиксированных дат у исламских праздников и нет.

Даты Курбан-байрам в России в 2024 году совпадают с мировыми. В нашей стране это торжество справляют в субъектах, где проживает много мусульман — Дагестане, Крыму, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и других субъектах.

Площадки для праздника откроются и в Москве. Только вот приносить животных в жертву в городской черте власти столицы запретили. Верующим предложили достойную альтернативу: пожертвовать деньги с помощью специальных платформ. Полученные таким образом средства организаторы потратят на покупку мяса для малоимущих.

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Курбан-байрам: выходной или нет

Курбан-байрам в 2024 году последователи ислама справляют в воскресенье. В России событие признано региональным праздником. Как правило, в таких случаях выходной не переносится на следующий рабочий день. Однако главы некоторых российских регионов, например Чечни, выпустили указы о выделении дополнительного выходного. Поэтому в этих субъектах России можно будет не ходить на работу 17 июня, в понедельник.

Курбан-байрам в 2024 году: как справляют в Турции и иных государствах

В Турции в 2024 году Курбан-байрам отметят с размахом. Основные торжества продлятся здесь четверо суток, с 16 по 19 июня. Еще правительство объявило выходным и четверг с пятницей, 20 и 21 июня. Всего турки будут отдыхать целых девять дней подряд с учетом традиционных субботы и воскресенья.

В эти даты лучше воздержаться от туристической поездки в Стамбул и другие крупные города этой страны: на улицах будет очень много людей, а найти свободные места в кафе и ресторанах станет сложнее.

В ОАЭ Курбан-байрам в 2024 году тоже будут справлять несколько дней: с 15 по 18 июня. В этом государстве торжество называют по-арабски — Ид аль-адха. Понедельник и вторник правительство признало выходными, поэтому будьте внимательны: некоторые магазины в эти дни работать не будут.