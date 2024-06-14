Приключения наждачной бумаги: от первобытного копья до современных спичек

У человечества есть такие изобретения, которыми пользуемся ежедневно, но даже не отдаем себе отчет что это такое. И что было бы, если вдруг исчезло. Так, не придумай кто-то наждачную бумагу, то мы бы остались без спичек, качественной мебели и много чего еще. Поэтому не случайно у этого рабочего инструмента появился и свой праздник, неофициальный, но сразу международный — День наждачной бумаги отмечают 14 июня.

© vk.com // Изобретатель наждачной бумаги Цай Лунь

А в 2024 году еще и юбилейная дата, которая послужила поводом для него – 190 лет. В этот день, 14 июня 1834 года, американец Исаак Фишер-младший запатентовал наждачную бумагу. Впрочем, он придумал лишь новое, весьма удачное, абразивное покрытие, но оказался единственным, кто догадался получить патент. Вот дата на документе и взята за основу праздника.

Наждачка, наверное, один из самых древних инструментов. Потребность в ней появилась у первобытных людей сразу, как только они придумали первые орудия труда. Вероятно, еще до появления каменных топоров. Ведь тот же заостренный конец деревянного копья надо было чем-то обработать, отшлифовать так, чтобы он легко пронзил животное и не застрял в шкуре.

Да и бытовые предметы, когда они стали появляться, после грубой обработки необходимо было привести в более приличный вид. До сих пор, когда надо подчеркнуть, что дело требуется довести до близкого к идеальному состоянию мы говорим, что нужно еще «подшлифовать».

Изначально для этих целей человек использовал природные материалы. Как это было мы хорошо видим по племенам, которые до нашего времени сохраняли первобытный образ жизни. Так на Огненных островах использовали твердые плоды одного из растений, в Полинезии шкуру акулы, а жители Коморских островов тоже шкуру, но доисторической кистеперой рыбы и приятельницы динозавров латимерии.

Но вот этот самый первый инструмент человек как раз долгое время ничем не мог заменить. Он уже изобрел механизмы и различные приспособления, построил пирамиды и корабли для дальнего плавания. А как обрабатывал когда-то деревянные копья природной наждачкой, так и продолжал.

Совершить прорыв в этом деле помогла обычная бумага. Изобрели ее в Древнем Китае, а императорский евнух и большой выдумщик Цай Лунь усовершенствовал. О чем и подал в 105 году доклад владыке Поднебесной. И получил щедрую награду и повышение по службе.

Как мы уже сказали, бумагу в Китае знали давно. Вначале ее делали из бракованных коконов шелковицы, потом пеньки, но она была хрупкой. Хорошо смотрелась разве что на фонариках. А в Китае с его развитой бюрократией велось огромное количество записей и их надо было на что-то заносить.

Тогда Цай Лунь попытался создать что-то более совершенное и прочное. После долгих экспериментов он соединил волокна той же шелковицы, включая ее древесину, золу и пеньку. Замочил все это, а полученную массу потом выложил, разгладил булыжниками и высушил на солнце. То есть взял все ранее известные ингредиенты, но не по отдельности, а вместе. И получилась прочная бумага.

Искусственную наждачку в Китае тоже уже делали, но на основе пергамента – то есть шкурок животных. На них наносили слой клея и посыпали смесью из толченных ракушек, семян и песка. Но такая штука получалась слишком мягкой и гибкой. На основе же прочной бумаги наждачка стала близкой к современной.

Со временем, хоть и значительно позже, наждачная бумага появилась и в Европе. Особая необходимость в ней стала заметна с конца XVIII века во время промышленной революции. Она понадобилась в товарном масштабе.

В 1833 году в Америке подмастерье на фабрике музыкальных инструментов Джон Окуэй повторил подвиг китайцев. При изготовлении роялей и скрипок шлифовка неизбежна. Он нанес на грубую бумагу слой клея и на него смесь песка с битым стеклом. Получилось вполне удачно.

Настолько, что Окуэй открыл свою фирму по производству наждачной бумаги «Окуэй и сыновья». Он стал выпускать различные ее виды – для полировки обуви, ножей, для работ при различной влажности. Дела шли весьма успешно и остается только удивляться как такой предприимчивый человек не догадался получить патент.

Зато это сделал Исаак Фишер-младший. Он ничего ни у кого не украл, как это часто бывало в историях с патентами. Человек был совершенно честный и изобретательный. В качестве абразивного материала придумал использовать очень твердые карбиды кремния или оксида алюминия.

И вот они используются по сию пору, на большинстве образцов наждачной бумаги мы видим изобретение Фишера. Пусть в более современном исполнении. Так что 14 июня отмечаем День наждачной бумаги совершенно заслуженно.

А дальше применение наждачной бумаги стало только шириться. В 1855 году в Швеции братья Йохан и Карл Лундстрем догадались смешать мелкий абразив с красным фосфором и получилась «ширпа» для спичек. До того момента ее просто не было! Спичку чтобы зажечь проводили по чему угодно – стене, штанине.

На коробочки стали наклеивать полоски наждачки. А когда Лундстремы же заменили белый взрывоопасный фосфор на красный и на головках спичек, то получились современные и безопасные, которыми пользуемся до сих пор. Долгое время такие спички с ширпой-наждачкой так и назывались – шведские спички.

К нашему времени появилось огромное количество вариантов и сортов наждачной бумаги. Для промышленности было важным изобретение в начале XX века влагонепроницаемой наждачной бумаги, и мы получили возможность пользоваться многими фабричными изделиями.

В результате наждак на бумажной основе имеет низкую стоимость, не растягивается и не деформируется, ее поверхность подходит для нанесения самых мелких частиц. Вот так один из самых первых инструментов вначале помог человеку создать первобытные орудия и перейти к труду, а потом содействовал и промышленной революции и устроенному быту.