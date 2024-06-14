Как звуковые фантомы терроризируют людей по ночам

На форумах часто можно встретить тему о соседях сверху, мешающих спать. Как правило, в описании жильцов «нехорошей квартиры» присутствует фраза, что они катают по ночам металлические шары. Обычно такие сообщения вызывают бурную дискуссию. То там, то тут находятся очевидцы с похожими ситуациями.

Как объяснить подобный звуковой феномен, повторяющийся буквально повсеместно, и в «сталинских домах» советской постройки, и в новых панельных домах? Эксперты утверждают, что дело не в мистике, и даже не в людях с богатым воображением. Звуковые фантомы объясняются с научной точки зрения.

Издание «Аргументы и факты» в Беларуси приводит слова доктора физико-математических наук Андрея Новицкого: «Возможно, происходит определенная деформация внутри плиты панельного дома. Предполагаю, что к такому эффекту приводит разность температур: днем дом нагревается, а ночью охлаждается. Из-за этого возникает растяжение либо сжатие плит и металлической арматуры.

Нагревшись, арматурные пруты чуть изгибаются. Когда температура падает, арматура возвращается в первоначальное состояние и издает звук падения шарика».

Новостройки и старые дома подвержены усадке. Если одна из стен многоэтажки, сдвинулась хотя бы на один миллиметр, то металлическая конструкция дома тоже изменит свое положение. Эти процессы вызывают непонятные звуки.

Почему же источник звука расположен в районе потолка? Почему пресловутый звук «металлического шара» не возникает с нижних этажей или сбоку? Все дело в напольных покрытиях, шкафах и мягкой мебели. Звуковая волна гасится, натыкаясь на эти препятствия, в то время как потолки не закрывают шумопоглощающими покрытиями.

Если навязчивый звук повторяется из ночи в ночь, и мешает спать, то его можно заглушить. Для этого следует сделать навесной потолок. Во время установки потолка рекомендуется использовать виброподвесы и наполнитель из минеральной ваты. Подобная конструкция будет поглощать нежелательные шумы. Стоит отметить, что подобный способ не является универсальным решением проблемы. Как правило, подвесной потолок отнимает семь сантиметров высоты. В квартирах с невысокими потолками его использование вряд ли будет целесообразно.