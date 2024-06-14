Почему летом 1941 года черноморцы воевали с несуществующим итальянским флотом

Генерал-полковник Эрих фон Манштейн безусловно был одним из самых талантливых полководцев Рейха. Но главная заслуга в быстром прорыве немцев в Крым и осаде Севастополя принадлежала не ему, а нашим адмиралам. В первую очередь наркому ВМФ Кузнецову и командующему Черноморским флотом Октябрьскому.

© ТАСС // Н. Присекин «Севастопольцы, 1941»

В 1918—1919 годах британские и французские линкоры неоднократно обстреливали города и высаживали десанты на Черноморском побережье. Увы, всё это сходило им с рук только потому, что защищать побережье было некому.

Ну а в середине 1930-х годов попытка британского флота подойти на орудийный выстрел к Кронштадту или Севастополю равнялась самоубийству. Тем не менее красные флотоводцы до 1941 года готовились именно к такому сценарию. Они планировали забросать минами подходы к Севастополю, а затем вести бой «на минно-артиллерийской позиции».

К 1914 году царские генералы установили перед Севастополем минные заграждения, управляемые по проводам с берега. Офицер на минной станции врубал рубильник на пульте, и мины переводились в боевое положение. А в обычном состоянии они были абсолютно безвредны для проходящих кораблей.

Советские же адмиралы ставили исключительно гальваноударные мины, которые взрывались при касании к ним любого корабля.

Флотоводцы почему-то забыли, что красные в 1919 и в 1920 годах брали Крым с Перекопа. По сему с ноября 1920 года до 22 июня 1941 года на Перекопе паслись козы и не было вырыто ни одного окопчика. Реальное же строительство укреплений на Крымских перешейках началось лишь в середине августа 1941 года.

Вечером 21 июня 1941 года в Севастополе до самой ночи шёл большой концерт в театре им. Луначарского, на котором присутствовало все флотское начальство во главе с командующим. А потом на квартире у Октябрьского началось застолье, затянувшееся до налёта германской авиации.

Налёт на Севастополь произвели пять бомбардировщиков «Хенкель-111». Они сбросили восемь магнитных мин с парашютами, из которых две попали на сушу и взорвались. Все пять самолётов благополучно вернулись на аэродром Силистрия в Румынии.

Парашюты были хорошо видны в лучах прожекторов, и тут началась паника — «Парашютисты!». Патрули палили в кого ни попадя из автоматов. Сколько пострадало народу, до сих пор неизвестно.

Дело в том, что в мае 1941 года германский парашютный десант захватил остров Крит. После чего к фантому гранд-флита в головах адмиралов прибавился ещё фантом парашютного десанта в Крым.

Неужели нарком Кузнецов и его адмиралы не читали газет и не слушали радио? В Европе уже два года шла война. Германский надводный флот англичане заперли в базах. Французский флот был демобилизован. Итальянский и британский флоты насмерть сцепились в Средиземном море. Война в Ливии требовала проводки многочисленных итальянских и британских конвоев. Ни те, ни другие не могли выделить ни одного корабля для похода в Чёрное море. Ну а главное, турки напрочь закрыли проливы для военных кораблей всех стран.

А германские парашютисты понесли на Крите такие потери, что в 1941 и 1942 годах они не имели возможности высадить даже хотя бы небольшой парашютный десант.

Уже в июне 1940 года было ясно, что войны с Англией и Францией не будет, и в Чёрном море не появится ни один супостат. Соответственно, нужно было бросить все силы на строительство Перекопских укреплений.

Тем не менее 22 июня 1941 года адмирал Октябрьский вступил в войну с итальянским флотом. Из Москвы ему позвонил нарком Кузнецов и сообщил о проходе через Босфор итальянских кораблей. Послали на разведку самолёты с приказом обнаружить итальянский флот. Лётчики приказ выполнили и… якобы обнаружили итальянские корабли в Варне. Они прекрасно знали, что их ожидает за невыполнение приказа.

Лично я пять дней жил на корабле в Босфоре и убедился, что даже маленькая лодка не может пройти незамеченной в любое время суток. А как же наши «штирлицы» в Стамбуле? Им было не до этого. На брегах Босфора шла ожесточённая битва резидентуры НКВД с резидентурой ГРУ.

Октябрьский решил загородиться от злодеев из супермарине минными полями и приказал выставить у Севастополя 3453 мины и 509 минных защитников. В 1941 — начале 1942 года на этих минах подорвались 12 советских кораблей и ни одного вражеского.

Черноморцы ухитрились потопить итальянский крейсер и два десятка других надводных кораблей, а также 14 подводных лодок. Увы, подлец Муссолини так и не послал свой флот в Чёрное море.

Вместо того, чтобы прервать главную немецкую транспортную артерию Дунай — Босфор, по которой суда из Германии и Австрии доходили до Греции и Франции, советские подводные лодки были отправлены для несения дозоров у своих военно-морских баз и совершили для этого 84 боевых похода. 8 июля 1941 года гидросамолёт МБР-2, осуществлявший поиск итальянских подводных лодок, атаковал подводную лодку М-52, стоявшую в дозоре у Новороссийска в ожидании итальянской эскадры.

Утром 14 июля в районе мыса Утриш транспорт «Кубань» пытался протаранить итальянскую подводную лодку. Итальянкой оказалась наша М-51, сменившая на позиции № 10 подводную лодку М-52.

А 23 сентября в 20 ч. 44 мин. стоявшая на позиции № 1 в 20 милях от Севастополя подводная лодка М-111 выпустила торпеду по итальянскому крейсеру, идущему громить главную базу Черноморского флота. Вернувшись на следующий день в Севастополь, командир лодки старший лейтенант А.А. Николаев узнал сразу две новости: плохую — торпеда прошла мимо, и хорошую — итальянский крейсер оказался нашим тихоходным (скорость менее 9 узлов) транспортом «Восток», перевозившим маршевый батальон в Севастополь.

Адмирал Октябрьский приказал взять с береговых батарей и складов три десятка дальнобойных орудий калибра 120, 130 и 152 мм. Из них около трети поставили на Перекопе, а остальные — по всему побережью Крыма для защиты от морских десантов.

С севера Крым защищали примерно 30 тысяч солдат, из них 7 тысяч на Перекопе. Около 40 тысяч в ожидании морского десанта были разбросаны по всему побережью, и до 25 тысяч находились в центральной части полуострова.

Неужели адмиралы не знали, что высаживать с моря некого и нечем? До весны 1942 года у немцев и итальянцев на Чёрном море не было даже ни одного катера. Небольшой же румынский флот всю войну героически простоял в базах, а затем осенью 1944 года без потерь сдался Красной Армии.

Чем встретили в октябре 1941 года Манштейна на Перекопе? Да тем же, чем и Фрунзе в октябре 1920 года — проволочные заграждения, земляные окопы, несколько дотов и открыто поставленные тяжёлые орудия. Нет, не открыто! А как у Врангеля — в земляных окопах пониже пояса солдатам. Смотришь на фотографию и не поймёшь, чья это 152/45-мм пушка Канэ — барона Врангеля или адмирала Октябрьского?

Но в отличие от Фрунзе, Манштейн располагал 211-мм мортирами и пикирующими бомбардировщиками Ju-87. А доты и пушки на Перекопе не маскировались и были видны за 20 километров.

28 октября Манштейн ворвался в Крым. По сему поводу Октябрьский за две недели ухитрился вывезти из Крыма на Кавказ половину флотского боезапаса, включая 305-мм снаряды и половину зенитной артиллерии.

Офицеры, командированные в Батуми в мае 1942 года, с ужасом смотрели на огромные штабеля снарядов, вывезенных из Севастополя. Убирать их в Батуми было некому. Один немецкий бомбардировщик — и полгорода как не бывало. Германские разведчики периодически летали над Батуми, но почему-то немцы не бомбили ни порт, ни город, ни нефтяные терминалы.

После войны наши служивые историки объявили, что Севастополь пришлось эвакуировать из-за полного израсходования боекомплекта, отсутствия зенитной артиллерии и нехватки тоннажа для доставок в Севастополь подкреплений и боеприпасов. Замечу, что 30 ноября 1941 года по приказу наркома Кузнецова ледокол «Анастас Микоян» и свыше десятка других транспортных судов были выведены через Босфор в Средиземное море.

На 1 июня 1942 года Севастополь обороняло 130 тысяч человек. С 30 июня по 2 июля 1942 года самолётами, подводными лодками и катерами из Севастополя было эвакуировано 1720 человек. Среди них на самолёте ПС-84 в гражданской кепке и плаще улетел командующий Черноморским флотом и Севастопольским укрепрайоном Филипп Октябрьский.