Каких девушек на Руси не брали замуж

Замужество на Руси всегда было важным условием реализации женщины в обществе. Девицу, которая не заинтересовала женихов, уже к 18-19 годам ждали пересуды за спиной и всеобщее неодобрение. Таким девушкам был один путь — в женский монастырь. Хотя внушительное приданое могло существенно повлиять на положение вещей и выручить незавидную невесту. При каких же изъянах девушкам в русских деревнях приходилось особенно активно заинтересовывать женихов?

Изъянов у девиц на выданье могло быть немало, начиная от психической неуравновешенности, заканчивая косоглазием и хромотой. Конечно, физические недостатки или то, что в старину ими считалось, играли ключевую роль в оценке будущей невесты женихом и его родителями.

Худощавость и бледность

Стройность и бледность девушки на Руси были серьезным недостатком, так как многими эти качества воспринимались как признак болезненности. Замужняя крестьянка должна была выполнять тяжелую работу, а в перерывах рожать детей, поэтому пухлые румяные щеки, пышная грудь и округлые плечи были в большой цене.

Никто не верил, что худосочная жена сможет следить за домом, трудиться в поле, ткать, шить, прясть, ухаживать за мужем и детьми. Тем более что в старые времена бледность и недостаток веса считались признаками чахотки, то есть туберкулеза, а это могло означать, что супруга долго не протянет. Связывая себя супружескими узами с тощей барышней, женихи требовали компенсировать риски хорошим приданым.

Родинки и дефекты кожи

Родителям девушки, на теле которой были родинки или, не дай бог, родимые пятна, приходилось как следует работать на приданое. В Средние века на Руси родинки считались «метками дьявола» и брать замуж такую «порченую» девицу не сильно хотели.

В категорию нежелательных меток на теле и лице попадали папилломы, бородавки и шрамы. Прыщавых девушек тоже было выдать замуж непросто и дорого — все подобные дефекты воспринимались как признаки нечистоплотности, душевной и телесной. О том, что девушка не виновата в своих проблемах особо в те времена не задумывались и без стеснения ожидали компенсации деньгами или имуществом.

Узкие бедра

Для русской девушки узкий таз мог стать серьезным препятствием на пути к семейному счастью. Основным назначением женщины в старину было продолжение рода и репродуктивные способности слишком стройных в боках юных красавиц ставились под сомнение.

Свахи в открытую говорили парням, ищущим невесту, чтобы те не связывались с узкобедрыми, какие бы они ни были красивыми ликом и покладистыми. Конечно, как вы догадались, определенная материальная заинтересованность помогала закрыть глаза на эту физическую особенность.

«Перестарки»

В разряд «перестарков» девицы попадали уже к 18 годам и их родители из кожи вон лезли, чтобы дщерь не осталась «старой девой». Если девица не приглянулась ни одному молодцу с 12 до 18 лет, то о ней сразу начинали ползти по деревне нехорошие слухи, быстро обраставшие подробностями.

Если во внешности девушки не наблюдалось никаких изъянов, то автоматически считалось, что вина в ее невостребованности лежит на скверном характере. Раз парни не сватают, значит, девка или слишком остра на язык или несговорчива. Иногда винили во всем глупость, лень или «косорукость», то есть неумение выполнять крестьянскую работу.

Физические недостатки

Компенсировать физические изъяны девушки приданным было тяжелее всего. Иногда немую, глухую, хромую или кривую барышню можно было выдать замуж, только пустив на приданое значительную часть семейного имущества. Девицы, по причине своего недуга не способные выполнять основные полевые и домашние работы, например, незрячие и неспособные ходить, были обречены оставаться в родительском доме, а после смерти отца и матери отправлялись в монастыри или пополняли ряды убогих странниц, живущих «Христа ради».