Приметы на 16 июня: что нельзя делать в этот день

16 июня по народному календарю - Лукьян-ветряк, Лука Ветряник.

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В этот день гадали по ветру об урожае. Крестьяне с нетерпением ожидали появление южного ветра, сулившего богатый урожай яровых. А вот юго-западный ветер надолго приносит плохую погоду. Если же ветер начинал дуть с севера-запада, то бурь и ненастья не миновать. Ветер с востока приносит моровые болезни, а северо-восточный - непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.

По легенде, управляет ветрами безрукий дедушка вихровой. Сильных вихрей крестьяне боялись, потому что они, согласно поверью, не предвещают ничего хорошего: приносят болезни и ураганы, переносят с одного места на другое всякую нечисть.

Если в этот день планировали рыть колодец, то на землю опрокидывали сковороду и по ее сырости определяли, есть ли близко вода.

16 июня нельзя идти против ветра - надует болезни, неприятности, проблемы.

Если на улице ветрено, не думайте плохом. Такие мысли могут воплотиться в жизнь и навредить вам.

Не доставайте на ветру деньги и не пересчитывайте их - ваше финансовое положение ухудшится.

Не стоит совершать крупные и дорогостоящие покупки - деньги окажутся "выброшенными на ветер".

Не рассказывайте на улице свои секреты, не делитесь планами - ветер все разнесет, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.

Нельзя рассказывать свои сны. Хорошие сны не сбудутся, а плохие - сбудутся.