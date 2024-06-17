Какие процессы способны уничтожить целую галактику

Галактика считается одной из самых массивных структур, которые есть во Вселенной, она способна существовать десятки миллиардов лет, но рано или поздно наступит ее конец. Он может наступить несколькими способами, рассказал американский астрофизик Пол Саттер из Института Флэтайрон в Нью-Йорке.

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По словам ученого, самый быстрый способ покончить с галактикой – активировать сверхмассивную дыру в ее центре. Например, в сердце Млечного Пути расположен Стрелец А массой более 4,5 млрд солнц.

Активировать ее можно, загружая большое количество материи. Поглощая вещество, дыра будет разогревать окружающий ее газ до температуры выше миллиарда градусов. Таким образом будет освобождено огромное количество радиации, которая затопит всю галактику, перегреет запасы межзведного газа и остановит рождение новых звезд навсегда или на очень длительный период, пишет портал Space.com.

Еще один способ уничтожить галактику – поместить ее в кластер, который вместит в себя тысячу или больше подобных систем. Такие скопления обычно содержат огромные резервуары горячего разреженного газа, который известен как внутрикластерная среда. Внешне газ очень напоминает вакуум, но его воздействие сжимает газовые облака по всей галактике. В дальнейшем давление газа разрывает галактику на куски, объяснил ученый.

Также, по словам специалиста, галактика может исчезнуть, если столкнется с другой галактикой. Данный процесс займет миллионы лет, но в итоге сверхмассивные черные дыры двух галактических структур сольются в воедино, обрушив на новую галактику поток радиации и истощив запасы газа. В связи с этим будет остановлено образование новых звезд.

В феврале ученые обнаружили в ранней Вселенной аномальную галактику. Она существовала примерно 11,5 млрд лет назад и содержала чрезвычайно старую популяцию звезд.