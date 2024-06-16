Дагмар Овербю: самая жестокая женщина-преступница в истории

Преступления Дагмар Овербю отличались не только зверством. Жертвами этой женщины, которая сама была матерью, были малолетние дети. Сама она призналась в 16 эпизодах, но следствию удалось доказать только 9 из них. Но и этого хватило для того, чтобы приговорить Овербю к смертной казни.

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Странные смерти детей

Как пишет в своей книге «Дагмар Овербю величайшая серийная убийца Дании» Фредерик Странд («Dagmar Overby: Dänemarks größte Serienmörderin», Frederik Strand), Дагмар Овербю родилась в 1887 году в Ассендрупе в семье фермеров, арендовавших землю для сельскохозяйственных работ. Первые преступления Дагмар начала совершать еще в подростковом возрасте. В основном ее частенько ловили на кражах. Девушка даже попала за решетку, правда, ненадолго. Освободившись из тюрьмы, Овербю родила своего первенца, обстоятельства смерти которого так и остались тайной.

Впоследствии Дагмар Овербю крутила романы с разными мужчинами, от которых рожала детей. По некоторым данным, всего у Овербю было пятеро отпрысков, но только двое из них выжили, Эрена Мария и Пауль, появившиеся на свет в 1912 и 1914 годах соответственно. Причину смерти еще одного младенца выяснить не удалось, а в убийстве другого, которое произошло предположительно в 1913 году, Овербю созналась сама. Примечательно, что осталось неизвестным, какими именно мотивами руководствовалась преступница во время расправы над собственными и чужими чадами.

Воспитательница-убийца

Несмотря на многочисленные подозрения не только в жестоком обращении с родными детьми, но в и убийствах некоторых из них, в 1916 году Дагмар Овербю решила открыть собственный бизнес, связанный именно с детьми. При посредничестве агентства Овербю вышла на женщину, родившую ребенка вне брака, и предложила ей взять младенца на воспитание. Та согласилась и заплатила Дагмар за услуги 12 крон. Однако Овербю не собиралась воспитывать ребенка. Она просто убила новорожденного, а его труп оставила в туалете местного кладбища.

Дагмар Овербю поставила дело на поток: с помощью газетных объявлений она находила отчаявшихся одиноких матерей, брала их детей на воспитание, взимала за это плату, а потом просто расправлялась с беспомощными малышами. От тел Овербю избавлялась различными способами: она прятала трупы на чердаке собственного дома, сжигала или закапывала их. Понятно, что окружающие чувствовали, что с Дагмар что-то не так, но доказать ничего не удавалось. К тому же преступница часто переезжала с места на место, что в те времена значительно затрудняло поиски.

Разоблачение и приговор

Однако в 1920 году Дагмар Овербю была разоблачена. Это вышло абсолютно случайно. Как пишет в своей книге «Дагмар: История детоубийцы» Фрэнк Бёг («Dagmar: Historien om en barnemorderske», Frank Bøgh), в сентябре упомянутого года очередная женщина доверила Овербю своего младенца. Вот только на следующий день мать передумала и вернулась к Дагмар для того, чтобы забрать малыша. Фрэнк Бёг и другие авторы многочисленных изданий, посвященных биографии датской душегубки, утверждают, что Овербю не открыла дверь посетительнице, поэтому та и обратилась в полицию.

Труп новорожденного был найден в печи, а Дагмар Овербю взяли под стражу. Во время допросов Дагмар вела себя странно: то была холодна, то не к месту весела. Адвокаты пытались оправдать совершенные злодеяния тем, что Овербю подвергалась насилию в детстве, употребляла препараты, изменявшие ее сознание, и вообще была не в себе. Однако общественность требовала смертной казни для Овербю, признавшейся в 16 эпизодах, из которых удалось доказать только 9. Дагмар приговорили к смерти, но вскоре заменили приговор на пожизненное заключение. Через 9 лет Овербю умерла в тюрьме.