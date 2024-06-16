Как сын Мао Цзэдуна воевал в Красной Армии во время Великой Отечественной

Мао Аньин — старший сын основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна, значительную часть своей короткой жизни прожил в Советском Союзе. За годы, проведённые в СССР, он не только получил военное образование, но и успел в рядах РККА поучаствовать в реальных боях во время Великой Отечественной войны, причём как против немцев, так и против японцев.

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Безрадостное детство

Первый наследник будущего председателя Коммунистической партии Китая родился 24 октября 1922 года в стенах базировавшегося в городе Чанша американского госпиталя.

Матерью Мао Аньина была вторая супруга Мао Цзэдуна — Ян Кайхуэй, которая подарила мужу ещё двух сыновей Аньцина и Аньлуна.

В 1930 году, когда Мао Аньину было восемь лет, каратели из правящей партии Гоминьдан на глазах детей казнили мать. Чтобы спасти свои жизни, братья бежали в Шанхай, где скрывались, жили в трущобах и бродяжничали до 1936 года.

Затем Мао Цзэдуну всё же удалось отыскать детей, но к тому времени младшего из сыновей Аньлуня уже не было в живых. Благодаря связям отца мальчиков тайно вывезли в Париж, а оттуда переправили в Советский Союз, чтобы обеспечить их безопасность.

Интернациональный интернат

Отдавая должное «товарищу Мао» советские коммунисты достойно позаботились о его детях. Мао Аньин с братом были поселены в Ивановский интернациональный детский дом имени Елены Стасовой, где воспитывались дети иностранных коммунистов, погибших в ходе борьбы с фашизмом.

Для того, чтобы скрыть истинное происхождение Мао Аньина ему было «присвоено» новое имя Серёжа Юнфу. За время учёбы в интернате китаец Серёжа проявлял себя активным и способным подростком, хорошо овладел не только русским языком, но и немецким, на котором разговаривал его однокашник и друг немец Фриц Штраубе — сын известных антифашистов.

Письма Сталину

После вероломного вторжения нацистов на советскую землю Мао Аньин, проникшийся любовью к своей второй родине, всеми способами стал рваться на фронт.

Однако, лица, отвечавшие за его безопасность на территории СССР, всячески препятствовали осуществлению его желания.

В 1942 году, исчерпав все возможные способы попадания на фронт, Мао Аньин написал письмо на имя Иосифа Виссарионовича Сталина, в котором просил верховного главнокомандующего разрешить ему вступить в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии:

«Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу».



Письменного ответа на своё письмо Мао Аньин не получил, но вскоре в интердом пожаловал секретарь исполкома Коминтерна Дмитрий Мануильский, который сообщил ему, что руководство СССР согласовало его перевод на передовую с Мао Цзэдуном. Однако в ходе беседы выяснилось, что перед отправкой на фронт ему предстоит окончить сержантские курсы, и получить соответствующее образование в Военно-политической академии имени Ленина.

В бой

В итоге Мао Аньин попал на передовую лишь в 1944 году, приобретя звание лейтенанта и новый псевдоним — Сергей Маев.

Получив назначение на 2-й Белорусский фронт, он занял должность заместителя командира по политической части (замполита) танковой роты. Вместе со своими сослуживцами, считавшими его бурятом, Мао Аньин выдворил фашистов с территории СССР, а затем участвовал в освобождении от коричневой чумы Польши и Чехословакии, откуда дошёл до Берлина.

Однако его участие во Второй Мировой войне не ограничилось европейским фронтом, поскольку после капитуляции Германии он был перенаправлен на восточный фронт, где Красной Армии всё ещё оказывали сопротивления японские военные формирования.

В борьбе против японцев, которые являлись злейшими врагами китайцев, Мао Аньин проявил особую отвагу. За участие в составе Забайкальского фронта в операции в провинции Чахар, а также за действия при переходе Большого Хингана в августе 1945 года он был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

После завершения войны сын Мао Цзэдуна был лично принят И. Сталиным в Кремле, и удостоен пистолета с памятной надписью.

Послевоенная жизнь

Планируя своё послевоенное будущее, Мао Аньин решил поступить в Московский институт востоковедения на китайское отделение.

Однако в начале 1946 года Мао Цзэдун попросил советского руководителя вернуть сына в Китай, и по его прибытию, направил И. Сталину письмо с благодарностью за хорошее воспитание и образование наследника.

Оказавшись на исторической родине, Мао Аньин почти сразу же вступил в Коммунистическую партию Китая, при этом указывал отцу на изъяны в возводимой им социально-политической системе.

Критика со стороны сына, была воспринята «Великим кормчим» как антипартийное выступление, за что Мао Аньин в качестве наказания был определён на три месяца батраком к одному зажиточному крестьянину.

Пройдя свой «трудовой университет», Мао Аньин в 1949 году женился на Лю Сыци, но наслаждаться семейной жизнью, ему было суждено недолго.

Корейская война

25 октября 1950 года сын Мао Цзэдуна в составе Китайских народных добровольцев отправился на Корейскую войну, где служил переводчиком в ставке Пэн Дэхуая, являвшегося командующим этого контингента.

А спустя месяц американский бомбардировщик B-26 сбросил напалмовые бомбы на помещение штаба, в котором в тот момент находился генерал-майор Мао Аньин.

Получив несовместимые с жизнью ожоги, тот на следующий день скончался.

О смерти сына Мао Цзедун узнал лишь в январе 1951 года, когда обезумевший от страха Пэн Дэхуай прибыл в Пекин и на аудиенции у правителя заявил:

«Председатель, я не уберёг Аньина, это моя вина. Прошу наказать меня».



Но, вопреки ожиданиям, реакция вождя была более чем сдержанной, потерю сына он охарактеризовал такой фразой: