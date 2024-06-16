Падение Челябинского метеорита: какие остались вопросы

15 февраля 2013 года в 9:22 утра, занимавшиеся своими повседневными делами челябинцы неожиданно стали свидетелями ярчайшей вспышки света, сопровождавшейся мощным звуковым фоном. Как стало известно позднее, эти явления были вызваны пролётом и падением огромного метеорита, который сначала получил название метеорит «Чебаркуль», а затем сменил его на «Челябинск».

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Привет из космоса

Благодаря многочисленным камерам уличного наблюдения и автомобильным видеорегистраторам Челябинский метеорит приобрёл статус самого опасного тела в документированной истории человеческой цивилизации.

Несмотря на то, что по размерам он втрое меньше известного Тунгусского метеорита и занимает лишь четвёртую позицию в рейтинге наиболее крупных небесных тел, когда-либо долетавших до поверхности планеты Земля, этот «космический пришелец» таил в себе наибольшую угрозу для людей.

В отличие от своих предшественников метеорит «Челябинск» упал непосредственно в зоне проживания населения. При его соприкосновении с землёй произошло три грандиозных взрыва суммарной мощностью 500 килотонн, что сопоставимо с двадцатью «хиросимами».

От образовавшейся взрывной волны в целом ряде городов Челябинского региона были выбиты стёкла в домах и даже повреждены некоторые конструкции. Свою лепту в нанесенный ущерб внёс и метеоритный дождь, щедро пролившийся в Еткуле, Еманжелинске, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Челябинске и Южноуральске, где более тысячи человек получили ранения и были вынуждены обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Что известно

Местом приземления метеорита «Челябинск» стало расположенное недалеко от областного центра озеро Чебаркуль, которое собственно и дало ему первоначальное имя.

Небесное тело было извлечено со дна водоёма, что позволило учёным разгадать ряд тайн метеорита. Однако помимо исследователей в район падения сразу же ринулись толпы любопытствующих местных жителей, которые растащили на сувениры около 90% фрагментов метеорита.

По мнению доктора физико-математических наук Александра Дудорова, благодаря стараниям 57 исследователей, работавших над изучением метеорита «Челябинск», были сделаны важные выводы о его природе, энергетике, обстоятельствах полёта и прохождения через атмосферу, падении и взрыве.

В результате изысканий научное сообщество пришло к итогу, что первоначальный вес этого метеорита составлял 11-13 тонн, а размер около 20 метров в диаметре, что сравнимо по высоте с шестиэтажным домом.

Однако в процессе прохождения через атмосферу со скоростью около 20 километров в секунду метеорит значительно похудел. Двигаясь по пологой траектории от 15 до 17 градусов к плоскости земли, он постепенно разрушался, обсыпая местность мелкими метеоритными фрагментами, и в итоге в длину сократился до 12 метров и достиг веса 654 кг.

Между тем, по словам А. Дудорова, последствия от падения данного небесного тела могли быть куда более трагичными, если бы наклон траектории его падения был ближе к вертикали.

Занимавшиеся исследованием метеоритного вещества учёные, в том числе член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский, установили, что небесное тело «Челябинск» представляет собой образец обыкновенных хондритов с весьма низкой прочностью с небольшим содержанием металлов.

Именно поэтому при прохождении через атмосферу он распался на более мелкие фрагменты, образовав расширенную площадь соприкосновения метеоритного вещества с окружающей средой, и, как результат, падающий поток нагрелся, отчего началось очень быстрое выделение большого количества энергии, интерпретированное с земли как яркая вспышка, от которой исходил жар.

По сути, этот метеорит является остатком того самого строительного материала из которого в своё время образовались планеты Солнечной системы.

Вопросы без ответа

Немного разгадав сущность метеорита «Челябинск» ученые тем не менее так и не смогли пока ответить на целый ряд вопросов, связанных с его природой и падением.

Физик Сергей Замоздра полагает, что ещё необходимо разобраться с химическим составом этого небесного тела и определить был ли он каменным образованием или на большую часть состоял из газов.

Резонность этого вопроса он объясняет тем, что на земле было обнаружено значительно меньше осколков метеорита, который при вхождении в атмосферу весил около 10 тонн.

Косвенным подтверждением того, что в составе метеорита «Челябинск» мог быть газ, свидетельствуют результаты анализа пробы воды, взятые из озера Чебаркуль. Согласно выводам экологов после падения небесного тела в акватории водоема фиксируются завышенные показатели насыщенности воды азотом.

Иной оставшийся без отгадки вопрос заключается в том, куда приземлились летевшие с меньшей скоростью фрагменты метеорита, от которых уже не исходило свечение.

Другая проблема состоит в том, как научиться рассчитывать последствия разрушения неоднородного метеорита, поскольку от этого напрямую зависит безопасность жизнедеятельности людей, проживающих в зоне гипотетического падения небесного тела и его осколков.

По мнению Виктора Гроховского, падение Челябинского метеорита лишний раз напомнило людям, что планета подвергается угрозе из космоса, и что ни один её уголок не застрахован от внезапного падения ещё более крупного небесного тела.

В связи с этим резонно возникает вопрос, как заставить мировое сообщество заострить внимание на необходимости создания системы обнаружения и защиты от астероидов и комет, и выделить на это средства.

Оптимизм в этом отношении внушает тот факт, что в октябре 2008 года в США настроенный на обнаружение околоземных астероидов телескоп зафиксировал приближающийся к земле небольшой космический объект, а учёные на основе полученных данных сумели за сутки до его падения спрогнозировать орбиту, место и время его «приземления».

Закономерно возникает недоумение, почему же тогда метеорит «Челябинск» не был обнаружен приборами наблюдения, а население не было предупреждено о потенциальной опасности? Оказалось, что этот космический объект заходил со стороны Солнца и даже при наличии специализированной системы наблюдения за околоземным пространством он не был бы обнаружен.

Из-за «прилёта» Челябинского метеорита специалистам пришлось пересмотреть свои оценки частоты падения подобных небесных тел. Ранее предполагалось, что они приземляются примерно раз в сто лет, а на практике выяснилось, что похожие события случаются около пяти раз за век.

Конспирология

Помимо основной версии появления метеорита «Челябинск», который ныне хранится в Краеведческом музее Челябинска, существует конспирологическая теория его появления.

Приверженцы этого направления считают, что произошедший 15 февраля 2013 года сверхмощный взрыв был вызван не падением метеорита, а детонацией изобретённого американцами «объекта» снабжённого пенетратором — ударным проникающим датчиком, внедряющимся в грунт.