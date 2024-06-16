За что Екатерина Великая разогнала Запорожскую Сечь

Екатерина II Великая 14 августа 1775 года опубликовала манифест о ликвидации Запорожской Сечи. Данный поступок дальновидной императрицы вызвал неоднозначную реакцию у современников, но время показало – сделала она правильно. Так за что же правительница разогнала Сечь?

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«Островок» свободы

Казаки Запорожской Сечи на протяжении нескольких столетий исправно охраняли российские рубежи. При этом вольница, царившая в регионе, не давала никакой уверенности в том, что казаки будут хранить верность Российской империи при любых обстоятельствах. Поводом для того, чтобы изменить своё отношение к казакам, стало восстание Емельяна Пугачёва, произошедшее в самый разгар русско-турецкой войны. У Екатерины II не было возможности воевать на два фронта, и предводитель повстанцев это понимал, собираясь переманить на свою сторону запорожских казаков. В итоге императрица приняла непростое решение – на корню уничтожить все ростки сепаратизма, которые, по её мнению, в первую очередь исходили от казаков Запорожской Сечи.

Но не только восстание Пугачёва поставило под сомнение преданность запорожских казаков. Ещё Богдан Хмельницкий угрожал российским монархам переходом на сторону Османской империи. Гетман тогда требовал от русских властей взять Сечь под своё покровительство.

Попытка не пытка

Собственно, в таком поведении нет ничего удивительного. Запорожская вольница никогда не признавала центральную власть: ни Россию, ни Турцию, ни Речь Посполитую. Казаки преследовали только свои интересы, а служили тем, от кого можно было извлечь хоть какую-то выгоду. Понятно, что при таком раскладе Сечь скорее мешала Екатерине Великой, нежели охраняла южные рубежи.

Казаки с манифестом не согласились, и обратились за помощью к фавориту императрицы Григорию Потёмкину, который одновременно являлся новороссийским генерал-губернатором.

«Не можно вам оставаться; вы крепко расшалились», – последовал ответ Потёмкина.



Не помогли даже подарки, которыми казаки щедро одарили фаворита. Непреклонна оказалась и сама императрица. Своё решение она объяснила поведением казаков, которые желали «составить из себя область, совершенно независимую, под собственным своим неистовым управлением». А 30 июня 1792 года она подписала указ о переселении запорожских казаков на Кубань, в район современного города Ейск. Так с Сечью было окончательно покончено.