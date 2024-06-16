Приметы и поверья на 17 июня: что нельзя делать в Митрофанов день

По народному календарю 17 июня – Митрофанов день. Православная церковь вспоминает в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в III—IV веках. В это время в старину начинали подкармливать землю на полях и огородах навозом, поэтому день также называли Митрофаном-навозником.

На Митрофана на Руси с утра пораньше пекли пряники. После девушки заплетали красные ленты в косы, надевали сарафаны и отправлялись с угощением по деревне. Считалось, что так они смогут найти достойного жениха.

По поверью, 17 июня нельзя лениться, иначе судьба не будет благосклонной. И наоборот, если человек проведет день в труде и заботах, в дом придут удача и благополучие. В старину верили, что Митрофанов день беды может принести собственное отражение. Поэтому не рекомендовалось смотреться в зеркало, а также в водную гладь. Нарушение запрета могло, по преданиям, закончиться серьезной болезнью. Неудачным будет день и для тех, кто решил обновить гардероб – так можно принять на себя чужие беды и огорчения. Под запретом на Митрофана наказания детей. Даже если ребенок серьезно провинился, стоит проявить милосердие, иначе он станет вести себя еще хуже.

По народным приметам, северный ветер 17 июня – к ухудшению погоды, комары вьются столбами – к теплой погоде. Много мошек – к богатому урожаю грибов. Дождь с утра – ненастье затянется на несколько дней, солнце и жара – к теплому лету.