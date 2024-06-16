Чем закончился необычный жилищный эксперимент в СССР

Разрушительная Великая Отечественная война привела к острому дефициту жилья в СССР. Проблем доставляли и сельские жители, которые начали активно перебираться из деревень в города. Жилищный вопрос требовалось не только оперативно, но и эффективно решать, поэтому высшее партийное руководство охватили идеи максимально скорого возведения доступных квадратных метров. С учётом поставленных задач было решено провести ряд смелых экспериментов. Так появилась пластиковая «хрущёвка».

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Дом, который построили Щербенок и Левинский

Смелый проект по возведению дома, выполненного полностью из пластмассы, реализовали в 1961 году в Ленинграде, который известен сложными климатическими условиями. Объект был двухэтажным. На первом располагались технические коммуникации, а на втором – жилое помещение, к которому вела небольшая лесенка. Квартира полностью повторяла привычную «однушку» со смежным санузлом, маленькой кухней и кладовкой. Толщина стен составляла всего 14 сантиметров, но авторы конструкции – архитектор А.П. Щербенок и инженер Л.Г. Левинский – уверяли, что этого достаточно, чтобы не замёрзнуть в самый лютый мороз.

Отличительной внешней особенностью домика, установленного в глубине застроенного типовыми «хрущёвками» двора по улице Торжковской, стали окна от пола до потолка. Они были также сделаны из пластика – специального прозрачного. Современники же отмечали – вид у сооружения был футуристическим!

Будущее, которое так и не наступило

Эксперимент продолжался на протяжении трёх лет и завершился провалом. Выяснилось, что теплосберегающие качества таких домов вполне приемлемы, но вот технологическое обслуживание обойдётся в приличную сумму. Кроме того, первый советский пластиковый дом изначально не предусматривался как жилой, хоть его внутри и обставили полным комплектом мебели. Понятно, что в таком случае строение будет ветшать и страдать от актов вандализма, но в середине прошлого столетия на эти факторы внимание никто не обратил. Позже в Москве решили вернуться к «ленинградской» идее. В столице возвели пятиэтажку, облицованную пластиковыми панелями. Правда, долго здание не простояло. Его пришлось снести из-за допущенных строителями просчётов. После этого «пальма первенства» окончательно перешла к традиционным строительным материалам.