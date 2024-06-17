Какие места в советских квартирах были самыми опасными

В каждой советской квартире было немало мест, нахождение в которых повышало риски не только для здоровья, но и для жизни. Часто опасность создавали нормы советского строительства, при которых использовались дешевые и практичные, но опасные материалы. Но и сами жильцы в попытке «жить не хуже, чем другие» использовали такие атрибуты советской обстановки, которые повышали риски получения травмы или серьезного заболевания.

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Стенка с хрусталем

Каждая советская семья мечтала о стенке. Хотя она ощутимо «съедала» полезную площадь гостиной, зато позволяла убрать от любопытных глаз всё, что наживалось «непосильным трудом». Правда, кое-что всё-таки выставлялось на всеобщее обозрение. Хрусталь считался признаком достатка. На стеклянных полках размещались не только функциональные фужеры, салатницы и рюмки. Часто там лежали бесполезные, зато такие красивые хрустальные цветы или кавказские кубки-рога.

Хрусталь в стенке, хоть и находился за стеклянными створками, являлся отличным пылесборником. А пыль, как известно, повышает риски развития аллергии и астмы. Поэтому минимум четыре раза в год хозяйкам приходилось извлекать хрустальную красоту из стенки, мыть и расставлять по местам.

Кроме пыли, стенка с хрусталем была опасна для семей с маленькими детьми или домашними животными. Достаточно было не до конца задвинуть стеклянную створку, как повышался риск, что ребенок или кошка доберутся и обрушат стеклянные полки с хрусталем. Как известно, хрусталь бьется на мельчайшие осколки. Разлетевшись по всей квартире крошечные хрусталики многие месяцы после катастрофы впивались в пятки и обнаруживались в самых неожиданных местах.

Ковер с клопами

Еще одним атрибутом достатка советской семьи был настенный ковер. При довольно высокой стоимости спрос превышал предложение. Купить хороший ковер на стену можно было «по записи». Приходилось несколько месяцев ходить в магазин и «отмечаться», подтверждая свои намерения приобрести дефицитную вещь. Ковер выполнял не только эстетическую функцию, прикрывая не слишком красивые советские обои. Считалось, что с ним квартира становится уютней. Он улучшал звукоизоляцию тонких стен. Да и спать у холодной стены, на которой висит ковер, было комфортнее.

Жильцы советских квартир считали, что ковров много не бывает. Поэтому их вешали повсеместно. Но чаще – над кроватью или диваном, которые использовались для ночного сна. При всех плюсах висящий на стене ковер таил опасность.

Во-первых, на нем, как и на хрустале в стенке, скапливалась пыль, которой человек фактически дышал во время сна. Поэтому ковер регулярно приходилось снимать и выбивать на улице. Это превращалось в целое событие, которое планировали неделями. На «событие» тратился целый выходной. Сначала вся семья аккуратно снимала неподъемный ковер со стены. Потом глава семьи выносил ковер на улицу. Затем к нему подключалась супруга и дети, которые по очереди до изнеможения выбивали ковер. В финале семья, вдоволь надышавшись пылью, заносила и вешала ценный атрибут на стену.

Во-вторых, ковер на стене становился отличным убежищем для клопов. От этих крошечных кровососущих насекомых страдали обычно жильцы панельных домов. Ведь именно в швах между панелями клопы пережидали попытки уничтожить их при помощи дихлофоса. Орудовали клопы по ночам. Они сползали по ковру, прокусывали кожу спящего и питались его кровью. Ранки после клопиных укусов сильно чесались, поэтому маленький ребенок мог расчесать место укусу до крови и корки. У некоторых организм реагировал на клопиные укусы повышенной температурой, сильным покраснением места укуса, волдырями. Считается, что клопы переносят гепатит В и золотистый стафилококк, но клинических случаев передачи этого вируса человеку зафиксировано не было.

Антресоли и балкон

Советские квартиры, которые получали массово граждане, не могли похвастаться большой площадью. Поэтому использовалась любая возможность добавить полезные места для хранения. Представить советскую квартиру без антресолей невозможно. Ящики мастерили обычно под потолком в коридоре. Надо было всего-то прибить на противоположные стены по планке, положить на них фанеру и прикрутить дверцы.

Набивали антресоли тем, что редко использовали. Это могли быть старые газеты и журналы, книги, неисправный инструмент или изношенная посуда, которые уже не нужны, но выбросить их жалко. Антресоли в разы повышали опасность нахождения в коридоре. Во-первых, внутри скапливалась пыль. Во-вторых, основание антресоли могло под тяжестью обрушиться. В-третьих, одно только желание достать с антресолей нужную вещь грозило травмами. Табуретка могла подвернуться, а из-за неловкого движения лежащие на полках вещи – поехать и обрушиться на голову.

К потенциально опасным местам советской квартиры можно отнести и балкон. На его остекление мало у кого находились средства и возможности. Зато погулять на балкон часто отправляли детей. И через несколько минут раздавался детский плач и начиналась родительская паника. Кто же устоит перед искушением просунуть голову между прутьев балконной ограды?

Асбестовая штукатурка

В советском строительстве активно применялись материалы на основе асбеста – природного минерала, который дешев в производстве и имеет хорошие свойства при эксплуатации. Он устойчив к биологическому воздействию, не впитывает влагу, не поддерживает горение. Сегодня асбест продолжают добавлять в рубероид и шифер. А раньше на его основе делали штукатурку и плиты для перегородок. Их использование при отделке советских квартир делало потенциально опасной каждую комнату.

Считается, что при постоянном контакте с асбестом на протяжении 15-20 лет (реже – 5 лет) развивается асбестоз. При данном заболевании поражаются бронхи и легкие. В результате появляется одышка и кашель с мокротой. Возникают боли в груди. Кожа приобретает сероватый оттенок, становится дряблой. Человек быстро устает, страдает от постоянной слабости. На Западе асбест еще в 1977 году был отнесет к наиболее опасным канцерогенам, которые способны спровоцировать развитие рака легких, пищевода, желудка, кишечника.

В Европе с 80-х годов в квартирах стали удалять штукатурку и материалы на основе асбеста. В конце 90-х Еврокомиссия выпустила директиву о полном запрете асбеста в производстве материалов. В ряде стран добыча минерала сегодня запрещена.