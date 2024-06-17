Что случилось с советским ученым Альбертом-Виктором Вейником

Еще в советское время на Альберта-Виктора Вейника ополчился весь ученый мир. Дело в том, что теории теплофизика противоречили многим уже открытым к тому моменту законам. Да и сегодня труды Вейника подвергаются жесткой критике не только со стороны ученых, но и со стороны духовенства.

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Карьера советского ученого

Альберт-Виктор Вейник, был уроженцем Ташкента, однако в конце 1930-х годов он перебрался в Москву, где стал студентом авиационного технологического института. Получив диплом, Вейник остался в МАТИ, получив звание кандидата наук. Некоторое время Альберт Иозефович преподавал в родном институте, но после защиты докторской диссертации «Тепловые основы теории литья» перешел на кафедру физики Московского технологического института пищевой промышленности.

В 1956 году Вейника избрали членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР, вследствие чего он переселился в Минск, где возглавлял лаборатории атомной энергетики и промышленной теплофизики Института энергетики АН БССР. В 1960-х годах Альберт Иозефович заведовал лабораторией Физико-технического института АН БССР, а в 1990-х – стал главным научным сотрудником этого же института. Однако круг научных интересов Вейника никогда не ограничивался теплофизикой и литейными процессами.

Хронал и «машина времени»

Дело в том, что, изучая технологию работы с металлами, Альберт-Виктор Вейник сдела вывод о том, что немаловажную роль в этих процессах играет время. По мнению Вейника, существование времени обусловлено движением частиц, которые он назвал хрононами. Для того, чтобы доказать свою теорию, ученый сконструировал генератор хронального поля. Прибор представлял собой установленные под углом металлические пластины. В центр Вейник помещал часы (механические и электронные), которые замедляли или ускоряли свой ход в зависимости от угла наклона пластин.

Вейник был уверен в том, что там, где хронала много, процессы протекают быстрее, и наоборот. Физик Александр Фролов в своей книге «Новые космические технологии» упоминает о том, что Альберт Иозефович не сомневался в том, что на основе его открытия людям станут доступны путешествия во времени. Вейник писал: «Мы можем использовать время в хрональном двигателе, преобразующем хронал в давление, а также создавать «машины времени». Например, мы можем направить реальную систему в ее прошлое или будущее, искусственно повысив или понизив ее хронал».

Критика и странная смерть

Труды Альберта Вейника подверглись жесткой критике как со стороны физиков-теоретиков, так и со стороны философов и духовенства. Еще в 1970-х годах Министр высшего и среднего специального образования СССР подписал приказ об изъятии из библиотек вузов учебник Вейника «Термодинамика». Священник Андрей Кураев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в издании «Ответы молодым» настаивал на том, что книга Вейника «Почему я верю в Бога», основанная на его теориях, несерьезна с точки зрения богословия и больше связана с оккультизмом, чем с православной верой.

Между тем, сам Альберт Иозефович в 1992 году принял православие и углубился в изучение так называемого «тонкого мира». Однако исследования Вейника были прерваны его неожиданной гибелью при весьма странных обстоятельств. 24 ноября 1996 года на одной из улиц Минска Вейника сбила машина. Ученый получил травмы, несовместимые с жизнью. Альберта-Виктора Вейника отпели в одном из минских соборов и похоронили на кладбище за пределами белорусской столицы. Примечательно, что академик утверждал, что сознание человека после смерти продолжает существовать в том самом «тонком мире».