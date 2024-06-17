Железный дождь: что случилось в Сибири 12 февраля 1947 года

Через 2 года после того, как закончилась Великая Отечественная война, жители Уссурийского края стали свидетелями достаточно редкого явления. Оно сопровождалось грохотом, вспышками в небе и сотрясениями почвы. Наверняка в тот момент многие подумали, что на СССР снова напал враг.

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Удивительное явление

Природное явление, которые ученые называют железным дождем, произошло 12 февраля 1947 года в 10 часов 38 минут по местному времени на Дальнем Востоке в районе гор Сихотэ-Алинь. В радиусе до 400 километров люди наблюдали в небе яркий шар с внушительным дымным следом, который не рассеивался на протяжении 2 часов. Далеко по округе разносился грохот и гул, сотрясалась почва. Впрочем, особенно мощным оказался звук в момент столкновения объекта с Землей. Черное облако от взрыва поднялось на высоту около 10 километров.

Когда до места происшествия добралась экспедиция Академии наук, выяснилось, что в тайгу упал огромный метеорит. Как утверждает автор учебника «Физика земли. Космические воздействия на геосистемы» Андрей Муртазов, ученые вычислили, что метеорит на входе в атмосферу весил приблизительно 1000 тонн, а выпавшего на землю вещества оказалось гораздо меньше – 70-100 тонн. Причем, во время полета метеорит делился несколько раз: на высоте 58 километров, 34 километра, 16 километров и 6 километров.

Почему дождь железный

Именно поэтому осколки метеорита выпали на землю своеобразным дождем. Жителям края повезло, что этот «дождь» прошел над безлюдной тайгой, а они сами за этим явлением наблюдали только издали. Лишь по этой причине никто не пострадал. Астроном Николай Дивари, занимавшийся исследованием Сихотэ-Алиньского метеорита, передавал рассказы очевидцев:

«Описывая большую дугу по небу, летел огненный шар, разбрасывая по сторонам золотистые искры и все время дробясь в воздухе. Вместо одиноко движущегося тела на небе появился их целый рой».



В районе падения космического тела члены первой же экспедиции нашли, не считая мелких лунок, 106 воронок, 15 из которых были больше 10 метров в диаметре. Две воронки оказались не менее 20 метров в диаметре. Тогда же специалисты пришли к выводу, что на Сихотэ-Алинь рухнул железный метеорит. Стоит отметить, что это довольно редкое явление, так как на нашу планету в 92% случаях падают каменные метеориты. Может показаться странным, что железо так просто разрушилось. Но дело в том, что кристаллы железа в метеоритах очень крупные и раскалываются по спайности.

Последствия инцидента

Экспедиции в район падения Сихотэ-Алиньского метеорита отправлялись не единожды. Если верить авторам издания «100 знаменитых загадок природы» В. Сядро, Т. Иовлевой и О. Очкуровой, обломки небесного тела рассыпались на площади в 3 квадратных километра. Другие исследователи утверждают, что железный дождь выпал на территории более 10 квадратных километров. Как бы то ни было, ученым удалось обнаружить примерно 3 тысячи крупных и около 9 тысяч более мелких осколков. Самым крупным экземпляром считается осколок весом 1745 килограммов, а самый большой кратер имел диаметр 26 метров и глубину 6 метров. По данным на 1986 год в крае было собрано более 27 тонн метеоритного вещества.