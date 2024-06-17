Акт расстрела Берии: что с ним было не так

Смерть Лаврентия Берии до сих пор вызывает у историков больше вопросов, чем ответов. Некоторые предполагают, что Берия мог быть убит задолго до вынесения приговора. Одним из основных доказательств данной версии считается акт о расстреле экс-министра, который был оформлен со множеством нарушений.

© Русская семерка

Акт, составленный в спешке

Как известно, Лаврентий Павлович Берия был приговорен к смертной казни в декабре 1953 года. Однако некоторые историки до сих пор сомневаются в том, что Берия был убит после вынесения приговора. В качестве одного из веских доказательств данной версии предъявляется акт о расстреле бывшего министра внутренних дел. Борис Соколов в своей книге «Двуликий Берия» отмечает, что этот документ был наверняка составлен в спешке, так как написан от руки, в то время как предписание о казни было отпечатано на машинке.

Кроме того, по всей видимости, тоже в какой-то суматохе, в акте о приведении приговора в отношении Лаврентия Берии в исполнение не указали дату его рождения. Такие данные всегда вносились в подобные документы во избежание ошибок: у осужденного мог найтись полный тезка, но родившийся в другом году или месяце. Примечательно, что в акте о расстрелах соратников Берии (В. Н. Меркулова, В. Г. Деканозова, Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешика, Л. Е. Влодзимирского) даты рождения проставлены напротив каждой фамилии.

Подпись врача

Вообще, большинство экспертов до сих задается вопросом о том, для чего Лаврентия Берию понадобилось расстреливать отдельно от перечисленных выше лиц и составлять отдельный акт об этом событии. Тем более, что различия в упомянутых документах слишком бросаются в глаза. К примеру, в акте об исполнении смертного приговора в отношении Меркулова, Деканозова и остальных имеется подпись врача, констатировавшего смерть осужденных, а вот в акте о расстреле Берии такой подписи нет.

Военный историк и юрист Андрей Сухомлинов объясняет отсутствие подписи медицинского работника в акте о расстреле Лаврентия Берии тем, что военные, исполнявшие приговор, якобы «даже не знали, что по инструкции МВД нужно в таких случаях вызывать врача». Однако журналистка Елена Прудникова считает эту версию неубедительной и спрашивает:

«А Генеральный прокурор (речь идет о Романе Руденко), что – тоже не знал?».



Маршал Конев

Нет на акте о смертной казни Берии и подписи Ивана Конева, который являлся председателем Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, вынесшего смертный приговор. Непонятно, по какой причине маршалу не захотелось присутствовать при исполнении собственного предписания. Интересно, что комендант штаба Московского округа ПВО, где содержался Берия, майор Хижняк, по его собственным словам, тоже наблюдал за расстрелом, но в акте он почему-то также не указан. На акте имеются лишь автографы лишь прокурора Руденко, генералов Батицкого и Москаленко.

Стоит отметить, что, как пишут Рой и Жорес Медведевы в своей книге «Никита Хрущев», Иван Конев рассказывал, что перед исполнением приговора Лаврентий Берия якобы плакал и просил пощады. Причем Конев вспоминал об этом эпизоде так, будто сам присутствовал при казни. Между тем многие историки склоняются к тому, что на самом деле Конева действительно не было в тот момент рядом с Берией. Борис Соколов предполагает, что Москаленко и Руденко могли посоветовать маршалу поберечь нервы и не ходить на расстрел экс-министра.