С ночными кошмарами хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Если не брать во внимание суеверия, то объяснить их природу совсем непросто. С глубокой древности люди размышляли над этим вопросом, а найти ответ удалось совсем недавно ученым из Швейцарии. Оказывается, кошмары не лишены смысла и снятся они нам для нашего же блага.

Нейрофизиологи Университета Женевы, наконец, узнали, какой смысл заложен в страшных снах. В своем исследовании они взяли за основу теорию моделирования угрозы, которая гласит, что любое сновидение — это процесс, несущий важную нейробиологическую функцию.

Гипотеза о том, что кошмары — это своеобразные учения нашей нервной системы, необходимые для отработки наших поведенческих реакций в разных экстремальных условиях. Другими словами, такие сны не дают нам расслабляться и поддерживают наши поведенческие реакции «в тонусе», на случай реальной угрозы.

Исследовательская работа в этом направлении состояла из двух этапов. Сначала нейрофизиологи обследовали 18 добровольцев во время сна, используя электроэнецефалографию (ЭЭГ). Во время сна у этих людей замеряли активность разных зон мозга, при этом периодически прерывая сон.

Участников эксперимента несколько раз тормошили во время сна и спрашивали, что они видели за мгновение до пробуждения. Таким образом, медикам удалось сопоставить данные ЭЭГ с рассказами людей и определить, какие участки мозга проявляли активность при тех или иных снах.

Выяснилось, что страх, вызываемый ночными кошмарами, зарождается в передней поясной коре и островковой доле головного мозга. Эти зоны отвечают за наше социальное поведение и сознание, а кроме этого, в них формируется реакция на реальные угрозы в то время, когда мы бодрствуем.

Для второй части исследования привлекли 89 волонтеров. Этим людям поручили неделю вести дневник своих сновидений, а точнее, фиксировать сюжеты снов, которые они видели. В этом же дневнике добровольцы коротко описывали свои эмоции и переживания от того, что они увидели. Это мог быть страх, радость, разочарование, тревога и другие, более сложные чувства.

Потом добровольцам демонстрировали жуткие зрелища на экране, например, цунами или военные действия. Во время просмотра видео выполнялось сканирование магнитно-резонансным томографом. Полученные результаты показали, что участники исследования, чаще других видевшие во сне кошмары, оказались более подготовленными к такому негативу и меньше паниковали.

Автор исследования Вирджиния Стирпенич прокомментировала результаты работы своей команды на пресс-конференции для журналистов следующим образом:

Эмоции во сне и наяву задействуют похожие нейронные механизмы. Эксперименты показали снижение эмоционального возбуждения на угрожающие стимулы у тех, кто часто переживал страшные сны. Ночные кошмары — это хороший тренажер для нервной системы.



Принесло ли пользу это открытие современной медицине? Несомненно. Ученые уже нашли способ применения своего открытия — они планируют использовать сны для лечения депрессивных и тревожных состояний. Нейрофизиологи будут стимулировать определенные участки мозга, чтобы заставить пациента видеть во сне кошмары и этим сделают его менее восприимчивым к негативу в реальности.