О неизлечимой болезни маленькой дочери мать узнала из видео в соцсетях

Мать двоих детей из США Морган Рэйчал случайно узнала о страшном диагнозе своей дочери благодаря видео из социальных сетей. О том, как распознать симптомы «детской деменции», она рассказала People.

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По словам Рэйчал, у ее 18-месячной дочери Лидии синдром Санфилиппо. Американка уточнила, что эту болезнь часто называют детской деменцией, так как у ребенка постепенно развивается слабоумие, пропадают способности учиться, разговаривать и ходить.

«Я даже не думала, что с ней что-то не так — она делала все, что положено в ее возрасте. Правда, у нее были ушные инфекции, проблемы с запорами и нарушения сна. Но все это обычные вещи для младенцев», — отметила женщина.



Однако она начала беспокоиться, после того как мать показала ей видео из социальных сетей, где рассказывали о детях с очень редким синдромом Санфилиппо. У всех были выдающиеся надбровные дуги и густые брови, такие же как у Лидии. Кроме того, все они имели похожие проблемы с ушами и пищеварением. Сопоставив все факты, женщина решила на всякий случай сдать генетический тест, который оказался положительным.

«Врачи сказали, что болезнь пока не затронула ее мозг. Обычно регресс начинается в три-четыре года», — рассказала Рэйчал.



Она отметила, что лечения от синдрома Санфилиппо не существует, но есть препараты, которые замедляют развитие болезни. Поэтому ранняя диагностика заболевания очень важна, так как дает детям шанс дольше противостоять болезни, считает Рэйчал.

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