Война – женское дело: анализ ДНК подтвердил существование женщин-викингов

Легенды эпохи викингов о бесстрашных женщинах-воинах, сражавшихся бок о бок с мужчинами, давно наводили на мысль, что в то время женщины могли главенствовать на поле битвы. Из-за недостатков доказательств эта идея долго оставалась спорной и считалась плодом народного воображения. Но теперь ученые впервые подтвердили существование женщины-викинга, используя ДНК, извлеченную из скелета X века, захороненного в шведском городе викингов Бирка.

Эксперты говорят, что эта женщина была высокопоставленным командующим, который вел войска в бой.

«Это первое официальное генетическое подтверждение существования женщины-викинга», — рассказал профессор Маттиас Якобссон (Mattias Jakobsson) из Уппсальского университета.



Впервые останки были обнаружены в 1880-х годах. Несмотря на морфологические черты, наводившие на мысль, что скелет принадлежал женщине, сама могила заставила некоторых экспертов думать о том, что это был мужчина.

В могиле было обнаружено оружие, в том числе меч и стрелы, две лошади, а так же настольная игра, что свидетельствовало о том, что покойный викинг был сведущ в тактике и стратегии, а так же был высокопост Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru авленным человеком.

В ходе исследования, опубликованного в American Journal of Physical Anthropology, эксперты решили подтвердить пол найденного викинга. Они проанализировали корень зуба и кость предплечья.

Анализ ДНК показал, что у этого викинга было две Х-хромосомы и не было Y-хромосомы или, проще говоря, воин был женщиной.

«Игровой набор символичен и указывает на то, то она была своего рода офицером, кем-то, кто мог владеть тактикой и стратегией, а значит, управлять войсками в бою, — рассказала Шарлотта Хеденстьерна-Йонсон, возглавившая исследование. — Перед нами не мифическая валькирия, а настоящий военный лидер, который оказался женщиной».



«На самом деле это женщина, старше 30 лет и довольно высокая — около 170 сантиметров», — добавила Хеденстьерна-Йонсон.



Несмотря на военную роль, у скелета не было обнаружено травм.

По словам экспертов, новое исследование поставит точку в длительной дискуссии о существовании женщин-викингов.