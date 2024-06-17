День Святой Троицы: традиции, запреты и народные приметы

День Святой Троицы – переходящий праздник, дата которого меняется каждый год. Это связано с тем, что дни отсчитываются от Пасхи, которая тоже празднуется в разное время. В 2024 году Пасха была поздней – 5 мая, день Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи – 23 июня.

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Суть праздника

В день Святой Троицы православные празднуют сошествие на землю Святого Духа. Для людей, еще со времен Ветхого завета почитавших Бога-Отца, видевших ходящего по земле Божьего Сына Христа и проводивших Его при Вознесении на горе Елеонской, в этот день стала явна третья ипостась Троицы – Дух Святой.

Приход Святого Духа, как Утешителя, обещал Иисус Христос перед своим вознесением. Апостолы собрались в Иерусалиме, в горнице, и послушно ждали.

Дух Святой спустился с шумом и языками неземного огня, в котором не сгорает материя. Апостолы вместе со Святым Духом получили чудесный дар: пророчествовали, говорили на языках, которых прежде не знали. Этими дарами они помогали нуждающимся и свидетельствовали по всей земле о любви Божьей к человечеству. Случилось это на пятидесятый день после Пасхи, отсюда еще одно название праздника – Пятидесятница.

Традиция украшения березовыми ветвями

Ко дню Святой Троицы, единственный раз в году, в храмах расставляют молодые березки с клейкими, еще не запыленными листьями; украшают ветвями березы стены и паникадило, пол устилают свежей травой. Поэтому в храмах стоит аромат леса и зелени. Священники служат тоже в зеленых облачениях, которые символизируют благодать Святого Духа.

Обычай украшать зеленью, цветами дома и храмы сохранился с давних времен. Как рассказала VN.ru 83-летняя жительница Новосибирска Зинаида Ларионова, эта традиция не исчезала в нашей стране даже в советское время.

В 40-х годах в деревне Коботово Новосибирской области ветвями березы украшали дома: ставили букеты на стол, прикрепляли ветви с листьями к воротам и входным дверям.

Дома обязательно к этому большому празднику мыли, порядок наводили и рядом с домом – дворы тщательно подметали. Храма в Коботово не было. Дети, подростки, молодежь собирались и гуляли по лесу. К обеду возвращались домой, где их ждало праздничное угощение, довольно скромное в послевоенное время.

Но праздник чувствовался во всем: взрослые в этот день старались не работать, детей тоже не занимали домашней работой, все были свободны для общения. По возможности к этому дню старались сшить обновки для детей.

Как приготовиться к празднику Троицы

Дом нужно приготовить к празднику заранее: освежить влажной уборкой комнаты, помыть окна. Можно украсить интерьер цветами и ветками березы.

Накануне праздника Святой Троицы можно приготовить праздничный обед. Приятным сюрпризом будут самодельные подарки: открытки, рисунки, поделки с ветками березы, которые тоже нужно приготовить заранее.

В Пятидесятницу верующие люди ходят на Богослужение. Оно начинается вечером в субботу и продолжается в воскресное утро. Литургия в больших храмах служится дважды: ранняя начинается около 7 часов утра, поздняя – в 9 часов. В наши дни, когда есть возможность ходить в храмы открыто, хорошо побывать на праздничной службе, помолиться или просто постоять в атмосфере благодати, приложиться к иконе Святой Троицы, на которой отражены три ипостаси Бога. После праздничной службы хорошо собраться всей семьей за столом и, не торопясь, пообщаться.

Что делать на Троицу нельзя

Праздничный день нужно освободить от работы и суеты. Третья ипостась Святой Троицы – Дух Святой – нежный. Нужно стараться не оскорбить Его грубым или ругательным словом, ссорами, претензиями, ропотом. Лучше в этот день не смотреть телевизор, не увлекаться гаджетами, вместо этого выйти семьей на природу – в парк, в лес. За столом не пить алкогольные напитки, особенно крепкие.

Самое главное – не следовать приметам и суевериям, которые противоречат христианской вере. Таких примет несколько.

Можно ли купаться на Троицу

По народным поверьям, на Троицу нельзя купаться. Считалось, что в этот день можно стать жертвой нечистой силы, обитающей в водоемах. Поэтому люди остерегались купаться в реках, озерах, в море. Позже это суеверие вышло на современный уровень и люди опасались купаться в бассейнах, мыться в душе или ванне.

В церкви нет ограничений на купание в этот день, единственное – не нужно отправляться утром на пляж вместо храма.

Исполнится ли загаданное желание

Заманчиво решить какую-то проблему или получить желаемое без труда и молитвы. Достаточно загадать желание и ждать. По человеческому разумению, для этого хорошо подходят важные церковные праздники.

Такой подход обманчив. Все приметы, связанные с загадыванием желаний, причем не только на церковные праздники, противоречат православному вероучению. Всегда можно обратиться в молитве с просьбой к Богу, если желаемое будет на пользу человеку, Бог ответит. Но выбранный особый момент времени не повлияет на Его решение. Это касается и загадывания желаний на Троицу.

Можно ли жениться на Троицу

Венчания в дни двунадесятых праздников, к которым относится и Троица, не проводятся. Все внимание в День Святой Троицы сосредоточено на важном событии – сошествии Духа Святого.

Утреннее Богослужение длиннее обычного: сразу после Литургии служится вечерня. Светские учреждения, регистрирующие брак, в воскресенье обычно не работают. Поэтому пожениться вряд ли удастся.

Последний день перед Троицей, когда в церкви совершают венчания – пятница. Но праздновать свадьбу перед Троицей неуместно. Суббота накануне Троицы – поминальная, а дни перед Троицей часто постные, потому что многие верующие люди готовятся к причастию.

Существующее поверье, что заключенный на Троицу брак обязательно будет счастливым, только суеверие. Для счастливого брака важна не дата, а совместный труд и желание супругов.

Грех ли работать на даче

Священники советуют в праздничный день отказаться от суеты, не работать на даче, по возможности, перенести дела на другой день. Даже в старину, когда благополучие и жизнь людей зависели от собранного урожая, люди старались отложить заботы, освобождали время от нескончаемых работ, чтобы проявить почтение к Богу в такой важный праздник.

Можно ли ходить на кладбище

День Святой Троицы – радостный праздник. Дух Святой сошел на землю, как Утешитель людей, и этот день считается днем рождения церкви. Оба этих события такие значимые, что на кладбище в этот день ходить не рекомендуется. Желающие навестить могилы родных делают это в Троицкую родительскую субботу.

Троицкая родительская суббота

Накануне дня Святой Троицы, в Троицкую родительскую субботу, совершается заупокойная служба. Поминают умерших за неделю до Апостольского поста, как и во Вселенскую родительскую субботу – за неделю перед Великим постом.

В 2024 году Троицкая родительская суббота 22 июня. Утром в храмах сразу после Литургии на заупокойной службе читают поминальные молитвы, перечисляют имена, поданные прихожанами в записках. Записки принимают в храмах, также можно заказать поминовение онлайн на сайте приходов, но только за людей, крещеных в православной церкви.

В записках указывают полные православные имена в родительном падеже, чтобы удобнее было произносить священнику. Некрещеных поминают в домашней, келейной молитве.

По традиции люди приносят на заупокойную службу постные продукты на помин душ своих родных. Для приношений устанавливаются столы в центре храма. За умерших ставят свечи на канун – низкий прямоугольный подсвечник с распятием. Священники читают молитвы, вместе с ними молятся о своих близких прихожане.

После Литургии и заупокойной службы желающие едут на кладбище, хотя это необязательно. Если стоит выбор – прийти на Богослужение или поехать на кладбище, лучше выбрать первое.

Священники предупреждают, что пить спиртные напитки около могил грех. На кладбище уместны молитва, молчание, негромкая и немногословная беседа. Продукты лучше отдать нуждающимся, чем оставлять на могилах.