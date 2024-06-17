В Советском Союзе стены в подъездах жилых домов традиционно красили в зеленый или синий цвет. Это было далеко не случайным выбором, а было продиктовано практическими соображениями.

В СССР зеленая и синяя краски производились в избытке для нужд военно-промышленного комплекса. Они активно использовались для окрашивания военной техники, транспорта и другого оборудования. Поэтому эти цвета краски были наиболее доступными и дешевыми для жилищно-коммунального хозяйства.

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Кроме того, зеленый и синий цвета обладают одним важным преимуществом - они лучше других скрывают грязь и дефекты стен. В условиях частого загрязнения подъездов и износа штукатурки, эти цвета позволяли сохранять относительно опрятный вид в течение длительного времени.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.