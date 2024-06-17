Любовь и безумие невесты-отшельницы: 35 лет в свадебном платье

Способна ли любовь довести до безумия? Элиза Эмили Донниторн точно знала ответ на этот вопрос. Она имела все шансы на счастливую жизнь с любимым человеком, но его предательство свело девушку с ума и превратило в затворницу, которая более 30 лет провела в одиночестве.

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Уж замуж невтерпеж

Богатая, умная и красивая, Элиза Донниторн принадлежала к высшим слоям австралийского общества и была одной из самых завидных невест своего времени. Жители города собирались у ее дома в день свадьбы, чтобы поздравить молодую пару, но в назначенный час жених не появился. Элиза молча распустила гостей, закрыла двери особняка и больше никогда не выходила на улицу, предпочтя провести следующие три десятилетия взаперти.

Родилась Элиза 8 июля 1821 года на Мысе Доброй Надежды. Ее отец, Джеймс Донниторн, работал на Ост-Индийскую компанию, а мать, Сара Элизабет Донниторн, была домохозяйкой. Детство Элизы прошло в Калькутте, где семья поселилась вскоре после ее рождения. Жизнерадостная и любознательная, Элиза с ранних лет проявляла упорство и непокорный нрав, что озадачивало ее отца.

Когда Элизе было 11 лет, мать и две старшие сестры погибли из-за эпидемии холеры. Это событие оставило глубокий след в ее душе, сделав девушку замкнутой и обострив непростые отношения с отцом. Вскоре Джеймс Донниторн переехал в Сидней, оставив дочь под опекой старшего сына, но спустя несколько лет Элиза вновь оказалась с отцом в их новом доме в Ньютауне.

Когда Элизе исполнилось 24 года, отец стал беспокоиться о будущем дочери и предложил ей выбрать жениха из круга своих знакомых, но девушка отказалась выходить замуж не по любви. Она отказывала всем ухажерам, с которыми знакомил ее отец, хотя каждый из них принадлежал состоятельным и влиятельным семьям.

Но однажды, посещая англиканскую церковь Святого Стефана, она встретила Джорджа Катбертсона, молодого англичанина, служащего судоходной компании. Их отношения развивались стремительно и Элиза без памяти влюбилась в молодого человека. Но, к сожалению, влюбленные были вынуждены скрывать свои отношения из-за разницы в социальном положении. Узнав о тайном романе, отец запретил дочери видеться с Джорджем, но это лишь сблизило их.

Предательство и сумасшествие

Мистер Донниторн сменил тактику и позволил дочери открыто встречаться с Джорджем, надеясь, что тот ее бросит. Но вопреки ожиданиям, Джордж сделал Элизе предложение. Дата свадьбы была назначена, и город с нетерпением ждал этого события.

Праздник должен был быть королевских масштабов. Гости с самого раннего утра приходили к дому невесты, чтобы поздравить ее и хоть одним глазком взглянуть на убранства. Все было готово, гости заняли свои места. Однако жениха все не было. Невеста прождала его около алтаря много часов. Гости разошлись, а Элиза, отказавшись снимать свадебное платье, впала в истерику. Она запретила прислугам убирать праздничные блюда и убранства.

Причины исчезновения Джорджа остаются загадкой. Одни полагают, что он не планировал жениться и хотел досадить отцу Элизы. Другие считают, что мистер Донниторн подкупил его. Многие считают, что отец нанял убийц, чтобы избавится от возлюбленного дочери. Так или иначе, предательство уничтожило психическое здоровье Элизы. Она заперлась в доме, перестала общаться с внешним миром и прожила так 35 лет.

После смерти отца, оставившего ей большое наследство, Элиза приказала заколотить окна и никого не пускать в дом. Прислугу уволила, кроме одного человека, который делал покупки. Дом и сад пришли в упадок, а сама Элиза превратилась в болезненную старуху, которую изредка видели в окнах.

Горничная рассказывала, что Элиза буквально сошла с ума от горя. Дверь всегда оставалась приоткрытой для жениха, а сама она ходила в свадебном платье, надеясь на то, что жених появится и они сыграют свадьбу в эту же секунду. Со временем ее состояние ухудшалось, а история о брошенной невесте обрастала новыми слухами и легендами.

Элиза умерла в 1886 году в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Легенда гласит, что в момент смерти она была в своем свадебном платье.

Эта история стала символом разбитого сердца и вдохновила Чарльза Диккенса на создание персонажа мисс Хэвишем в «Больших надеждах».

Эта версия подарила истории Элизы невероятную популярность, и даже сегодня поклонники Диккенса приезжают на кладбище Кампердаун в Ньютауне, чтобы почтить память брошенной невесты.