Как Роналдиньо поругался со сборной Бразилии и попытался замять скандал

Один из топовых бразильских форвардов начала 2000-х Роналдиньо давно и успешно наслаждается вольной жизнью после окончания игровой карьеры. Он никого не тренирует, не светится в громких эфирах в качестве эксперта, но периодически напоминает о себе в медиапространстве.

Участием в рекламных акциях бразилец не брезговал и в былые времена, будучи действующим футболистом. «Мама, хочешь чипсы?» — эту фразу знают миллионы болельщиков в России и миллиарды – в мире. Вот и сейчас имя Роналдиньо всплыло в медийной хронике, однако с явно негативным оттенком. Ветеран же по привычке попытался всё спихнуть на участие в рекламе.

В эфире YouTube-канала Cartoloucos Роналдиньо выступил с резкой критикой игры национальной команды, отметив, что по этой причине вообще перестал смотреть матчи с её участием.

«Ну всё, ребята, с меня хватит. Это грустный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Это, пожалуй, одна из худших команд последних лет, у неё нет уважаемых лидеров, только средние игроки. С детства слежу за футболом, задолго до того, как задумался стать игроком, и никогда не видел такой плохой ситуации. Нехватка любви к футболке, отсутствие духа и самое главное — отсутствие футбола. Поэтому я заявляю, что не буду смотреть ни одну игру Кубка Америки и не буду праздновать победы», — такой спич выдал экс-звезда «Барселоны».



Речь при этом шла о стартующем Кубке Америки.

Действующие игроки команды в долгу не остались. Так, Рафинья иронично прокомментировал слова легенды, отметив, что тот обращался к сборной с просьбой достать билеты на матчи. Поняв, что от ответа не уйти, Роналдиньо дал задний ход, попытавшись прикрыться рекламной акцией.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол, никогда. Я бы никогда не сказал тех слов, что вы видели. На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду», — кардинально поменял свой тон именитый футболист.



Согласитесь, больше похоже на попытки оправдаться. Понятно, что в итоге конфуз забудется, однако многим ветеранам, ищущим способы заработка в том числе в рекламе, а также действующим игрокам хочется пожелать повнимательнее изучать поступающие предложения или нанять грамотных агентов и менеджеров, которые будут вести их рекламные дела. Некоторые высказывания изначально позиционируются в качестве шутки или рекламного хода, однако могут опасно сдетонировать в фанатском сообществе и обидеть коллег.