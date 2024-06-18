Международный день паники: какие праздники отмечают 18 июня

Международный день паники отмечается ежегодно 18 июня. Он не имеет официального статуса, однако информация о нем распространяется на просторах интернета.

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Еще 18 июня - День устойчивой гастрономии. Его учредили в 2016 году. Гастрономия - важный элемент самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием.

Также в этот день Вооруженные силы РФ отмечают День службы военных сообщений. Соответствующий указ Президента России был подписан 21 мая 2017 года.

А в народном календаре - Дорофеев день. На Руси считалось, что с этого дня начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные". Также сегодня расцветает сон-трава, или прострел. Считается, что она навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Если Дорофей выдавался теплым и ясным, то ждали, что зерно уродится крупным. Если утром выполоть все сорняки, то они больше не вырастут, думали в народе.

Также 18 июня - Всемирный день гармонии, Международный день пикника и суши.