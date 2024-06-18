На какой верфи построили корабли Антония и Клеопатры

Археологи провели исследования на самой древней в мире верфи у острова Дана на юге Турции. Команде удалось обнаружить новые артефакты.

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Верфь открыли в 2015 году. В течение нескольких лет ученые идентифицировали 294 лодочных стоянки. Они относились к разным историческим периодам.

В древние времена строительство крупного корабля занимало около полугода. Возможность в течение года создать 500-600 военных кораблей должна была существенно изменить расстановку сил в Средиземном море 2500-3000 лет назад.

«Мы думаем, что именно на этой верфи было построено большинство персидских кораблей. Кроме того, мы считаем, что корабли Антония и Клеопатры также были построены в этом регионе», – рассказали исследователи.



Новые находки показали, что на верфи могли одновременно производиться как крупные суда, так и лодки меньшего размера. Для строительства использовали кедры, растущие в горах Таурус прямо напротив острова. Для доставки древесины мастерам требовалось не больше одного-двух часов, так что работы не останавливались из-за нехватки сырья.

Самые ранние находки на острове Дана восходят к эпохе неолита. Ученые нашли каменные орудия, произведенные за 8-10 тысяч лет до нашей эры. Они принадлежали людям, которые перешли от охотничьего общества к земледельческому. Находка свидетельствует, что остров Дана был обитаем еще задолго до появления на нем верфи, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что археологи нашли древнейшее жидкое вино. Оно сохранилось в древнеримской гробнице.