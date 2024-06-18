Существует уникальная территория, которая находится в Йеллоустоунском национальном парке США. Эта зона, прозванная "Зоной смерти", представляет собой своеобразную юридическую аномалию, где законы, кажется, теряют свою силу.

Йеллоустоунский национальный парк расположен на территории трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо. Большая часть парка находится в пределах Вайоминга и считается одним округом. Однако небольшая часть парка, простирающаяся на территорию Айдахо и Монтаны, не может быть включена в тот же округ, так как она находится за пределами штата Вайоминг.

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Эта небольшая территория, получившая название "Зона смерти", стала предметом юридических споров и дискуссий. Если на этой территории будет совершено преступление, возникнет серьезная проблема с формированием суда присяжных. Согласно законам США, члены жюри присяжных должны быть жителями того же округа и штата, где было совершено преступление.

Однако в "Зоне смерти" невозможно собрать полноценный суд присяжных, поскольку в этой зоне нет постоянного населения, а значит, нет жителей того же округа и штата. Это юридическая головоломка, которая может привести к тому, что преступник останется безнаказанным или, по крайней мере, будет очень трудно привлечь его к ответственности.

Об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.