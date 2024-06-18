Массовый психоз в Пон-Сент-Эспри: почему жители города сошли с ума

В конце лета 1951 года в городе Пон-Сент-Эспри были зафиксированы десятки случаев безумия. Люди страдали от галлюцинаций, бросались друг на друга, пытались покончить с собой. Но даже после того, как причина массового сумасшествия была установлена, ученые не успокоились.

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Массовый психоз

Городок Пон-Сент-Эспри с населением не более 5 тысяч человек прославился на всю Францию в 1951 году. В середине августа жители этого населенного пункта начали обращаться в местные больницы со странными жалобами. Как пишет в издании «Мировые эпидемии» Мэри Эллен Снодграсс («World Epidemics», Mary Ellen Snodgrass), всего пострадали 230 горожан. У большинства возникали галлюцинации. Пациентов преследовали монстры, змеи, хищники и другие кошмарные видения.

Больных в срочном порядке распределили по психиатрическим лечебницам. Однако прежде чем это произошло, в Пон-Сент-Эспри произошло несколько случаев со смертельным исходом. Известно, что мужчина в состоянии острого психоза выбросился из окна, а юноша убил собственную мать. У некоторых жителей городка оказалось слабое сердце, которое не выдержало мучительных галлюцинаций. Впрочем, даже в больнице люди продолжали бушевать, разрывая ремни, которыми их фиксировали на койках.

Отравленный хлеб

Для обследования больных и выяснения причин случившегося в Пон-Сент-Эспри был направлен дополнительный медицинский персонал. В качестве основной рассматривалась версия об отравлении жителей города спорыньей. Предполагалось, что в результате употребления в пищу этих грибов, паразитирующих в злаковых культурах, у пациентов развился эрготизм, характерными симптомами которого являются галлюцинации и приступы агрессии.

Подозрение пало на мельника Мориса Майе, снабжавшего мукой городские пекарни, а также на Ги Брюэра, который поставлял зерно Майе. В сентябре 1951 году мельнику и его подельнику были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве нескольких человек, а также в нанесении вреда здоровью десяткам жителей Пон-Сент-Эспри в результате халатности. Несмотря на то, что Майе сознался в использовании зараженного спорыньей зерна, в вердикте суда не были обозначены причины отравления горожан.

Другие версии

Неудивительно, что такой приговор суда, а также тот факт, что заражение спорыньей было выявлено не у всех больных, породили множество других теорий о причинах массового безумия в Пон-Сент-Эспри. Так, Кристофер Стори в своей книге «Новый порядок преступного мира» («The New Underworld Order», Christopher Story») пишет о том, что во французском городе в августе 1951 года армией США был проведен эксперимент с психоактивным веществом, известным как ЛСД.

Кроме того, токсикологи заявляли о том, что обнаружили заражение зерна солями ртути. По их словам, заражение произошло в результате опрыскивания зерна пестицидами. Впоследствии историк Стивен Каплан высказал предположение о том, что состояние психоза было вызвано отравлением трихлорамином, незаконно использовавшимся для отбеливания муки. Эта версия также не лишена логики, так как, по признанию Мориса Майе, он разбавлял пшеничную муку ржаной.