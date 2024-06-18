$87.04-2.0193.30-2.09
Почта

Массовый психоз в Пон-Сент-Эспри: почему жители города сошли с ума в 1951 году

В конце лета 1951 года в городе Пон-Сент-Эспри были зафиксированы десятки случаев безумия. Люди страдали от галлюцинаций, бросались друг на друга, пытались покончить с собой. Но даже после того, как причина массового сумасшествия была установлена, ученые не успокоились.

Массовый психоз в Пон-Сент-Эспри: почему жители города сошли с ума
© Русская семерка

Массовый психоз

Городок Пон-Сент-Эспри с населением не более 5 тысяч человек прославился на всю Францию в 1951 году. В середине августа жители этого населенного пункта начали обращаться в местные больницы со странными жалобами. Как пишет в издании «Мировые эпидемии» Мэри Эллен Снодграсс («World Epidemics», Mary Ellen Snodgrass), всего пострадали 230 горожан. У большинства возникали галлюцинации. Пациентов преследовали монстры, змеи, хищники и другие кошмарные видения.

Больных в срочном порядке распределили по психиатрическим лечебницам. Однако прежде чем это произошло, в Пон-Сент-Эспри произошло несколько случаев со смертельным исходом. Известно, что мужчина в состоянии острого психоза выбросился из окна, а юноша убил собственную мать. У некоторых жителей городка оказалось слабое сердце, которое не выдержало мучительных галлюцинаций. Впрочем, даже в больнице люди продолжали бушевать, разрывая ремни, которыми их фиксировали на койках.

Отравленный хлеб

Для обследования больных и выяснения причин случившегося в Пон-Сент-Эспри был направлен дополнительный медицинский персонал. В качестве основной рассматривалась версия об отравлении жителей города спорыньей. Предполагалось, что в результате употребления в пищу этих грибов, паразитирующих в злаковых культурах, у пациентов развился эрготизм, характерными симптомами которого являются галлюцинации и приступы агрессии.

Подозрение пало на мельника Мориса Майе, снабжавшего мукой городские пекарни, а также на Ги Брюэра, который поставлял зерно Майе. В сентябре 1951 году мельнику и его подельнику были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве нескольких человек, а также в нанесении вреда здоровью десяткам жителей Пон-Сент-Эспри в результате халатности. Несмотря на то, что Майе сознался в использовании зараженного спорыньей зерна, в вердикте суда не были обозначены причины отравления горожан.

Другие версии

Неудивительно, что такой приговор суда, а также тот факт, что заражение спорыньей было выявлено не у всех больных, породили множество других теорий о причинах массового безумия в Пон-Сент-Эспри. Так, Кристофер Стори в своей книге «Новый порядок преступного мира» («The New Underworld Order», Christopher Story») пишет о том, что во французском городе в августе 1951 года армией США был проведен эксперимент с психоактивным веществом, известным как ЛСД.

Кроме того, токсикологи заявляли о том, что обнаружили заражение зерна солями ртути. По их словам, заражение произошло в результате опрыскивания зерна пестицидами. Впоследствии историк Стивен Каплан высказал предположение о том, что состояние психоза было вызвано отравлением трихлорамином, незаконно использовавшимся для отбеливания муки. Эта версия также не лишена логики, так как, по признанию Мориса Майе, он разбавлял пшеничную муку ржаной.

Истории
Стивен Каплан