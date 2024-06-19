Племена Африки: традиции, ритуалы, образ жизни, тайны

Африка — континент контрастов. Когда-то он был колыбелью человечества, а сейчас на континенте уживаются разные племена, народности, языки и религии. И хотя африканские страны бодрыми шагами двигаются в будущее вместе с остальным миром, традиции до сих пор играют для их жителей значимую роль. Основатель туристической компании Константин Прокопьев рассказывает о племенах африканских стран, их тайнах и необычном образе жизни.

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Масаи (Кения и Танзания)

Живут в северной части Танзании рядом с заповедником Нгоронгоро. Занимаются скотоводством, пчеловодством, охотой и рыбной ловлей. Их питание основано на крови животных и молоке.

Необычные традиции и особенности племени:

Поют, танцуют и проводят церемонии;

Изготавливают традиционные одеяния и украшения, включая красочные одежды и аксессуары из бисера;

Создают посуду и украшения из рогов и копыт.

Химба (Северная Намибия)

Это племя пастушьего образа жизни. Живут в Северной Намибии и юго-западной Замбии в больших семьях и традиционных поселениях. Занимаются скотоводством. В основном содержат крупный рогатый скот.

Необычные традиции и особенности племени:

Проводят племенные ритуалы с необычными прическами и украшениями;

Устраивают церемонии обрезания.

Хадзабе (Танзания)

Живут в районе озера Эйси-Эйси и Лейк-Эйси-Ньоки в Восточной Африке. Занимаются охотой с использованием стрел и луков. Живут небольшими группами из нескольких семей. В последние годы образ жизни Хадзабе сталкивается с утратой традиционных территорий из-за расширения сельского хозяйства и туризма.

Необычные традиции и особенности племени:

Проводят музыкальные и танцевальные выступления;

Сохраняют обычаи, которые передают из поколения в поколение.

Хайя (Танзания)

Племя живет у берегов озера Виктория и занимается выращиванием чая и кофе для последующей продажи на экспорт.

Необычные традиции и особенности племени:

Создают необычные керамические изделия и одежду;

Славятся церемониями и танцами в традиционных костюмах.

Чагга (Танзания)

Проживает у подножия вулкана Килиманджаро. Исповедует различные верования: христианство, ислам и традиционные религиозные убеждения. Занимается скотоводством и земледелием на террасированных полях вдоль горы. Их питание: мясо, бананы, молоко, ямс, просо и другие растительные продукты.

Необычные традиции и особенности племени:

Создают уникальные корзины и тканые изделия.

Самбуру (Кения)

Этот полукочевой пастуший народ, чья экономика основана на скотоводстве, живет в северной части Кении. Самбуру известны навыками обращения с животными, особенно коровами, овцами и козами, которые играют важную роль в их повседневной жизни.

Необычные традиции и особенности племени:

Создают уникальные традиционные одежды с украшениями из бисера и необычными прическами;

Много поют, танцуют и проводят обряды.

Маконде (Танзания)

Проживают в южном регионе Танзании между реками Лукуледи и Рувума. Маконде славятся навыками в резьбе по дереву. Уважают и бережно хранят свои традиционные обычаи и консервативный образ жизни.

Необычные традиции и особенности племени:

Режут по дереву и слоновой кости;

Создают маски и фигуры — это важная часть их культуры и верований.

Сукума (Танзания)

Племя проживает в западной части страны в районе озера Виктория. Занимаются земледелием, выращивая кукурузу, арахис, бататы и другие культуры. Сукума также занимаются скотоводством, содержат коров, овец и коз.

Необычные традиции и особенности племени:

Сукума плетут корзины и изготавливают удивительные керамические изделия;

Создают музыку, танцуют и проводят ритуалы в ярких и красочных одеждах, отражающих их культуру и наследие.

Хамер (Эфиопия)

Одно из многочисленных племен в Эфиопии. Основное занятие — разведение крупного рогатого скота. Хамеры занимаются сельским хозяйством, выращивая кукурузу, сорго, арахис и другие культуры для собственного потребления.

Необычные традиции племени:

Изготавливают яркие бусы, медные нити и многослойные юбки;

Исповедуют анимистическую религию, в которой поклоняются духам природы;

Проводят ритуалы и жертвоприношения для защиты.

Ираква (Танзания)

Поселение — нагорье Мбулу. Среди представителей ираквов много христиан, но есть и приверженцы традиционной веры. Земля и скот — основные источники получения пищи.

Необычные традиции и особенности племени:

Проводят семейные обряды с музыкой и танцами;

Создают интересные украшения и ремесленные изделия;

Практикуют древние ритуалы, сочетая элементы христианства с традиционными верованиями.

Кой-Сан (ЮАР)

Племя охотников в районах западной части ЮАР. Кочуют по полупустыне и пустыне только им известными тропами.

Необычные традиции и особенности племени:

Много танцуют и играют музыку;

Участвуют в политике и общественной жизни страны.

Баганда (Уганда)

Племя живет на юге Уганды. Занимаются ткачеством, изготовлением глиняной посуды, кожевенным ремеслом, резьбой по дереву и созданием украшений из металла, бисера и стекла.

Необычные традиции и особенности племени: