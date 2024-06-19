Племена Африки: традиции, ритуалы, образ жизни, тайны

Племена Африки: традиции, ритуалы, образы жизни и тайны
Африка — континент контрастов. Когда-то он был колыбелью человечества, а сейчас на континенте уживаются разные племена, народности, языки и религии. И хотя африканские страны бодрыми шагами двигаются в будущее вместе с остальным миром, традиции до сих пор играют для их жителей значимую роль. Основатель туристической компании Константин Прокопьев рассказывает о племенах африканских стран, их тайнах и необычном образе жизни.
Масаи (Кения и Танзания)
Живут в северной части Танзании рядом с заповедником Нгоронгоро. Занимаются скотоводством, пчеловодством, охотой и рыбной ловлей. Их питание основано на крови животных и молоке.
Необычные традиции и особенности племени:
- Поют, танцуют и проводят церемонии;
- Изготавливают традиционные одеяния и украшения, включая красочные одежды и аксессуары из бисера;
- Создают посуду и украшения из рогов и копыт.
Химба (Северная Намибия)
Это племя пастушьего образа жизни. Живут в Северной Намибии и юго-западной Замбии в больших семьях и традиционных поселениях. Занимаются скотоводством. В основном содержат крупный рогатый скот.
Необычные традиции и особенности племени:
- Проводят племенные ритуалы с необычными прическами и украшениями;
- Устраивают церемонии обрезания.
Хадзабе (Танзания)
Живут в районе озера Эйси-Эйси и Лейк-Эйси-Ньоки в Восточной Африке. Занимаются охотой с использованием стрел и луков. Живут небольшими группами из нескольких семей. В последние годы образ жизни Хадзабе сталкивается с утратой традиционных территорий из-за расширения сельского хозяйства и туризма.
Необычные традиции и особенности племени:
- Проводят музыкальные и танцевальные выступления;
- Сохраняют обычаи, которые передают из поколения в поколение.
Хайя (Танзания)
Племя живет у берегов озера Виктория и занимается выращиванием чая и кофе для последующей продажи на экспорт.
Необычные традиции и особенности племени:
- Создают необычные керамические изделия и одежду;
- Славятся церемониями и танцами в традиционных костюмах.
Чагга (Танзания)
Проживает у подножия вулкана Килиманджаро. Исповедует различные верования: христианство, ислам и традиционные религиозные убеждения. Занимается скотоводством и земледелием на террасированных полях вдоль горы. Их питание: мясо, бананы, молоко, ямс, просо и другие растительные продукты.
Необычные традиции и особенности племени:
- Создают уникальные корзины и тканые изделия.
Самбуру (Кения)
Этот полукочевой пастуший народ, чья экономика основана на скотоводстве, живет в северной части Кении. Самбуру известны навыками обращения с животными, особенно коровами, овцами и козами, которые играют важную роль в их повседневной жизни.
Необычные традиции и особенности племени:
- Создают уникальные традиционные одежды с украшениями из бисера и необычными прическами;
- Много поют, танцуют и проводят обряды.
Маконде (Танзания)
Проживают в южном регионе Танзании между реками Лукуледи и Рувума. Маконде славятся навыками в резьбе по дереву. Уважают и бережно хранят свои традиционные обычаи и консервативный образ жизни.
Необычные традиции и особенности племени:
- Режут по дереву и слоновой кости;
- Создают маски и фигуры — это важная часть их культуры и верований.
Сукума (Танзания)
Племя проживает в западной части страны в районе озера Виктория. Занимаются земледелием, выращивая кукурузу, арахис, бататы и другие культуры. Сукума также занимаются скотоводством, содержат коров, овец и коз.
Необычные традиции и особенности племени:
- Сукума плетут корзины и изготавливают удивительные керамические изделия;
- Создают музыку, танцуют и проводят ритуалы в ярких и красочных одеждах, отражающих их культуру и наследие.
Хамер (Эфиопия)
Одно из многочисленных племен в Эфиопии. Основное занятие — разведение крупного рогатого скота. Хамеры занимаются сельским хозяйством, выращивая кукурузу, сорго, арахис и другие культуры для собственного потребления.
Необычные традиции племени:
- Изготавливают яркие бусы, медные нити и многослойные юбки;
- Исповедуют анимистическую религию, в которой поклоняются духам природы;
- Проводят ритуалы и жертвоприношения для защиты.
Ираква (Танзания)
Поселение — нагорье Мбулу. Среди представителей ираквов много христиан, но есть и приверженцы традиционной веры. Земля и скот — основные источники получения пищи.
Необычные традиции и особенности племени:
- Проводят семейные обряды с музыкой и танцами;
- Создают интересные украшения и ремесленные изделия;
- Практикуют древние ритуалы, сочетая элементы христианства с традиционными верованиями.
Кой-Сан (ЮАР)
Племя охотников в районах западной части ЮАР. Кочуют по полупустыне и пустыне только им известными тропами.
Необычные традиции и особенности племени:
- Много танцуют и играют музыку;
- Участвуют в политике и общественной жизни страны.
Баганда (Уганда)
Племя живет на юге Уганды. Занимаются ткачеством, изготовлением глиняной посуды, кожевенным ремеслом, резьбой по дереву и созданием украшений из металла, бисера и стекла.
Необычные традиции и особенности племени:
- Поддерживают монархию, которая имеет важное значение в культуре и традициях племени;
- Верят, что обителью духа в человеческом теле является нижняя челюсть.