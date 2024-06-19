Рекорд на все времена: почему правила игры пришлось изменить

Сегодня в консервативное теннисное общество вихрем ворвался мировой рекорд. Милош Раонич, которого уже стали забывать даже в Канаде, наколотил 47 эйсов в поединке против британца Кэмерона Норри. Это высшее достижение для данного вида спорта, если речь идёт о матчах трёхсетовой протяжённости.

Интересно, а сможете ли вы мгновенно назвать кому принадлежит рекорд по числу эйсов для пятисетовых встреч? Истинные поклонники тенниса всё же задумаются. В голове тут же всплывут две фамилии, а вот кто из них в те дни лучше подавал, так сразу и не скажешь.

Этот матч стал явлением. Такого прежде никогда не было, и такое точно больше никогда не повторится. Ведь из-за поединка первого круга «Уимблдона-2010» между Джоном Изнером и Николя Маю в последствии пришлось изменить правила одного из самых популярных на планете видов спорта.

Они встречались и раньше, тот матч 2008-го года для широкой публики прошёл незамеченным. Первую встречу выиграл француз Николя Маю. 22-го июня 2010 года жребий вновь свёл его с Джоном Изнером. Никаких реваншистских настроений ни у кого не ощущалось. Теннисисты были едва знакомы друг с другом. Матч поместили на периферийный корт номер 18, трибуны которого вмещают всего 782 зрителя. Никакого аншлага не было, да и не могло быть. Матч начинался поздно вечером, и было ясно, что при худшем для организаторов раскладе, доигрывать его придётся уже на следующий день. Так в итоге и получилось: при счёте 2:2 по сетам зевающая публика разошлась по домам.

Новость о том, что творится что-то невообразимое разлетелась довольно быстро. Тайбрейк в пятом сете тогда предусмотрен не был. А Джон Изнер и Николя Маю упорно брали свои подачи. 6:6, 12:12, 20:20… К этому времени на 18-м корте свободных мест уже не было. Более того, свободные места стали появляться на «Центральном» корте. Все прильнули к огромным экранам Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

При счёте 47:47 возникла забавная ситуация. Оказалось, что табло просто не запрограммировано на такой результат! Проблему решили, но вскоре при 50:50 счёт обнулился вновь. В итоге доиграть матч опять не удалось. При счёте 59:59 встречу перенесли на третий день. Зрители скандировали «Ещё! Ещё!», но регламент не позволял продолжить встречу.

Утром 24-го июня на полном серьёзе обсуждался перенос матча на «Центральный». Хотя всех желающих увидеть этот матч не вместил бы даже он. Однако в дело опять вмешался регламент, согласно которому поединок должен был быть доигран на том же самом корте. Чтобы вместить всех желающих решили достроить часть трибун. К тому же посадочные места были установлены на крышах соседних зданий. Матч Изнер — Маю стал главным событием того «Уимблдона». К началу третьего дня матч длился уже 7 часов 6 минут. Это уже было рекордом на все времена, и с каждой минутой этот рекорд становился только крепче. Прежнее достижение (Санторо — Клеман) составляло 6 часов 33 минуты.

Ах, да! Речь же идёт про эйсы. Мировой рекорд Иво Карловича — 78 эйсов — пал ещё при счёте 39:38. С этого момента зрители стали считать подачи навылет хором. Интрига была в том, смогут ли теннисисты выбить сотню, и во второй день этого не произошло. Зато в третий день сотню выбили оба! Сперва это сделал Изнер, а затем и Маю. В итоге у американца их набралось 113, а у французского теннисиста — 103.

В третий день они играли почти четыре часа. Один только пятый сет длился дольше, чем матч Санторо и Клемана. Всего же Изнер и Маю провели на корте 11 часов 5 минут. Всё закончилось со счётом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Если это имеет значение, то победу одержал Изнер. Маю же достался рекорд по числу выигранных розыгрышей – 502. У Изнера их было существенно меньше – 478. Кстати, на следующий день Джон проиграл, так ни разу и не подав навылет. Матч с Де Баккером длился всего 72 минуты.

Интересно, что «слепой жребий» свёл Изнера и Маю в первом круге «Уимблдона» в на следующий год. Ремейк вышел хуже оригинала: Изнер за 2 часа 3 минуты выиграл со счётом 7:6, 6:2, 7:6. Матч прошёл на 3-м корте, а на 18-м к тому времени уже висела памятная табличка о событиях 22-24 июня 2010 года. Она там, кстати, и до сих пор.