Как стилист из Красноярска добилась признания в Америке

Оставить престижную работу в Красноярске, родных и после 30-ти решиться на переезд в другую страну, чтобы начать жизнь заново? «Легко», - сказала Вероника Лемле, собрала чемоданы и за несколько лет стала одним их самых успешных стилистов-имиджмейкеров в США. Чтобы добиться признания в Америке, ей пришлось подниматься с самых низов, соглашаться на низкооплачиваемою работу. Но, пройдя через трудности, она достигла своих целей.

© Личный архив Вероники Лемле

На сегодняшний день Вероника сотрудничает с крупными брендами, актерами и топ-моделями. Она стилизует показы на Неделях моды в Париже и Майами, сотрудничает со звездами Netflix и Мэй Маск – матерью троих детей Илона Маска. И при этом успевает строить личную жизнь. Она вышла замуж за американца и теперь прививает ему любовь к русской культуре. Портал «Страсти» пообщался с Вероникой Лемле о ее карьере, пути в мире моды, семье, а также узнал ее мнение о стиле российских звезд.

— Вероника, расскажите, как вы решились все бросить в России и переехать в США? Сколько вам на тот момент было лет?

— О том, чтобы переехать в США я начала думать в возрасте 35 лет, но реализовать это смогла только в 38. Перед тем как переехать, я тщательно все обдумывала, неоднократно посещала США, чтобы оценить, насколько эта страна подходит мне, принять такое решение было непросто. Правильно говорят: не нужно путать туризм с эмиграцией. Это полная смена мышления, менталитета, окружение, устоев и условия жизни, и это действительно серьезное испытание.

Так почему же я вообще решила переезжать? Это был некий определенный вызов самой себе. Мне всегда хотелось достичь чего-то большего, тех высот, которые я видела по телевизору. Конечно, мои достижения в Красноярске на тот момент тоже были впечатляющими, я была региональным директором розничной сети крупного косметического бренда, в подчинении которого было порядка 500 человек и более 50 магазинов, однако это было не то, мне не хватало проявления своего внутреннего творчества.

— До переезда в Нью-Йорк вы соприкасались с фэшн-индустрией? Почему выбрали именно эту сферу?

— Мода всегда играла большую роль в моей жизни. Работа в России познакомила меня с множеством брендов, их маркетингом, я посетила заводы Шанель и Диор во Франции и Италии, что существенно повлияло на формирование моего вкуса. Поэтому, приняв решение о переезде, я выбрала Нью-Йорк как мировую фэшн-столицу. А чтобы остаться и успешно развиваться в этой индустрии, я получила профессию стилиста-имиджмейкера еще до эмиграции.

— Родные поддержали ваше решение строить карьеру за границей? Были ли против члены семьи, возлюбленный, друзья?

— Одна из важных причин, почему мне хотелось переехать за границу, это моя личная жизнь. На тот момент у меня было уже два развода и мне никак не удавалось построить личные отношения, а социум неустанно говорил мне: да куда уже тебе в твоем возрасте, да с двумя детьми, о чем ты вообще говоришь, какие браки? Но я не собиралась отказываться от возможности еще раз испытать женское счастье, поэтому, видя в Америке другое отношение мужчин к женщинам и детям, я была уверена, что смогу получить желаемое там. Феминизм, который процветал в Америке, привел к тому, что женщины стали излишне самостоятельными и не готовыми проявлять заботу о мужчине. Поэтому умение американских мужчин ценить тепло и заботу от женщин стали для меня стимулом переезда.

Как не странно, семья меня поддержала в этом решении. Мы провели семейный совет, где мои дети — дочь, которой на тот момент было 7 лет, и 15-ти летний сын, с легкостью согласились на переезд в Нью-Йорк. Их адаптация прошла достаточно успешно, младшая дочь, за которую я более переживала, имеет свой широкий круг общения, друзей, ей нравится школа, в которой она учится. Сыну было сложнее, у него уже сформировался определенный круг общения в Красноярске.

— С какими главными сложностями вы столкнулись при переезде в другую страну?

— Сложностей, конечно, было много. Во-первых, это различия в менталитете, восприятии и отношениях. Американцы изначально дружелюбны, всегда улыбаются, никогда не выскажут ничего негативного в лицо, такова их культура. Однако особенно в индустрии моды мне пришлось столкнуться с их невыполнением обязательств, они могут легко нарушать соглашения и пропадать в процессе работы. Понимаю, что в этой сфере много творческих людей, готовых идти на контакт по вдохновению, но недостаток ответственности и соблюдения договоренностей для меня стали серьезным испытанием.

Основной проблемой был также языковой барьер. В начале было очень сложно даже произнести название блюда в ресторане, казалось, что мой акцент никто не понимает, и я заказывала, указывая на картинки в меню. Со временем стало легче в повседневном общении и работе, но до сих пор испытываю трудности, выступая на публике на английском языке. Я могу это делать, но через какое-то время, примерно через час выступления на английском, мой мозг начинает уставать от перевода и восприятия информации. Таким образом, языковой барьер до сих пор остается существенным.

Еще одной сложностью, с которой сталкивается эмигрант, является резкое изменение уровня жизни. Высокие цены на жизнь в США резко снижают уровень комфорта, к которому привыкли россияне. Например, если в родной стране вы живете в просторной квартире с уютным ремонтом, то, переехав в Нью-Йорк с тем же уровнем дохода, вам придется обойтись лишь небольшими комнатками с белыми стенами в старых зданиях, где тараканы будут обычным явлением - это норма для Нью-Йорка, они встречаются даже в самых престижных домах. Когда вы привыкли к определенному уровню жизни с высоким комфортом, принятому среди наших людей, такое изменение может сильно ударить и стать причиной того, что многие не могут выдержать и уезжают уже за первые полгода. С такой психологической трудностью не все могут справиться в попытках покорить холодный Нью-Йорк.

© Личный архив Вероники Лемле

— Расскажите о вашем пути на американском рынке моды. Сложно ли было получить признание? Большая ли конкуренция?

— Безусловно, признание на американском рынке моды было получить не просто. Я помню свои первые моменты, когда только начинала работать… Зная как устроен фэшн-рынок и понимая принципы нетворкинга, я первым делом писала во всевозможные группы фотографов, моделей, стилистов Нью-Йорка и предлагала сделать съемки. Это были мои первые коллаборации на творческих началах, где я старательно создавала себе портфолио. Нужно понимать, что в Америке вообще не важно, кем ты был ранее и какой у тебя был опыт до эмиграции, имеет значение только кем ты стал и что сделал конкретно в этой стране. Поэтому первым делом я стала нарабатывать портфолио в таких бесплатных коллаборациях, и уже с ним я шла далее в модельные агентства, предлагая делать портфолио моделям за деньги. За такую мою первую съемку мне заплатили 50 долларов, и я была очень счастлива.

Развитию моей карьеры очень сильно помогал нетворкинг (создание и развитие сети полезных знакомств - прим. «Страсти»). На каждой съемке я общалась с людьми, спрашивала: а с кем-то ещё работаешь, а кто в команде, какие проекты вы делаете? И это позволяло мне очень быстро создать большой круг общения, меня приглашали на новые съемки, потому что знали, что я ответственный и продуктивный человек, который всегда выполняет свои обязательства в срок. Завоевав доверие фотографов, я стала прорываться на следующий уровень, где мне нужно было сломить стену недоверия шоурумов, брендов и дизайнеров. Здесь опять же люди смотрели на меня только через призму хорошего портфолио. Это продолжалось первые полтора года и было определенным челленджем для меня, потому приходилось совмещать совершенно разные работы, чтобы оплачивать счета. Фэшн-съемки на тот момент не приносили доходы, на которые можно было бы жить, и мне приходилось совмещать работу «здесь и сейчас» и работу на перспективное будущее.

На самом деле так живет очень большое количество людей, которые приезжают за своей мечтой. Далее я начала делать фотосессии для разных модных журналов - это еще подвинуло мою карьеру на следующий уровень, и так в один прекрасный момент я получила приглашение поработать с Мэй Маск.

— Вам удалось посотрудничать со многими моделями, актрисами. Какая специфика работы со звездами? Сталкивались ли вы с капризами, странными требованиями?

— Люди, которые достигли определенного уровня признания в обществе, имеющие миллионы подписчиков и фанатов, топ-модели, актрисы, с которыми мне довелось работать, в основном оказались очень доброжелательными людьми, уважительно относящимися к творческой команде и всем, кто работает на съемках с ними. Редкие случаи высокомерного поведения моих клиентов не приносили удовольствия при работе, и я предпочитала просто молча выполнять свою работу и уходить. Культура Америки с ее классовым разрывом сформировала модель поведения, где богатые люди не выказывают высокомерие и неуважение к другим, придерживаясь так называемого «non toxic» поведения (отсутствие токсичности - прим. «Страсти»), поэтому мне было приятно работать со многими из них.

Основные требования, капризы с которыми я сталкивалась, были связаны с питанием и распорядком дня моделей. Это не совсем капризы, потому что модели - это действительно люди, которые обязаны следить за кожей, фигурой, и многие процессы у них четко расписаны по времени. Один раз, когда я работала для одной очень известной музыкальной звезды, столкнулась со странным для стилиста требованием, мне нельзя было заходить в комнату, где переодевалась звезда, все вещи для примерки я передавала в руку ассистента, которая просовывалась в приоткрытую дверь. Это, наверное, был один из таких запоминающихся моментов в работе с музыкальной звездой.

— Вы работали также с Мэй Маск. Как вы получили предложение о сотрудничестве?

— В Америке культивируется такое правило — чтобы тебя действительно уважали как личность, ты должен подняться с самых низов. Например, чтобы стать управляющим ресторана, нужно начать как помощник официанта и пройти все этапы карьерного роста. Именно этим путем я и пошла. Несмотря на наличие диплома, обширного портфолио и опыта работы, я решила стать ассистентом американского стилиста, чтобы получить «американский» опыт. Мы с ним достаточно хорошо подружились и уже в какой-то момент, когда я уже закончила свою стажировку и была в «самостоятельном плавании», он мне позвонил и предложил стать вторым стилистом на съемке Мэй Маск. Эта история про то, что действительно люди здесь ценят, когда ты сам поднимаешься в самых низов, то получаешь уважение и очень классные знакомства. Так случилось и со мной - я работала на съемке с Мэй Маск, где моя задача была создавать образы и помогать ей переодеваться. Одно из пожеланий Мэй было, чтобы я помогла надеть ей серьги в уши, но мне было очень волнительно, смогу ли надеть серьги селебрити, человеку, который еще и в таком возрасте (Мэй Маск 78 лет - прим. «Страсти»). Мне удалось совладать с собой и просто в секунду мгновенно надеть серьги, на что Мэй, видимо, так впечатлившись, повернулась и сказала: «Вы знаете, вы единственный стилист, который с первого раза сделал это». И она подписала мне свою книгу именно таким образом: «Веронике, стилисту, который изумительно вдевает серьги в уши!»

— Можете описать стиль Мэй, какой он? Ее часто замечают в довольно провокационных образах.

— Да, действительно стиль Мэй Маск считается провокационным. Я думаю, что она это делает вполне осознанно, потому что ее карьера модели на пике, и она старается всевозможными способами удерживать внимание к себе. При этом она абсолютно адекватна, слышит фотографа и делает то, что он считает лучшим для нее. Например, на нашей сьемке ей нужно было лезть на высокое дерево, на которое невозможно было залезть с земли, мы ставили лестницу, я залазила первой на дерево и помогала Мэй Маск подняться. Она абсолютно без возражений делала это, если фотограф решил, что для лучшего кадра нужно залезть на дерево. Вот поэтому я считаю ее уникальной, поскольку в ее возрасте 76 лет она, несмотря на свою хрупкость, делает все, что нужно для лучшего кадра и работает на результат всей команды.

— Была ли она требовательная или, наоборот, охотно принимала все, что вы предлагали?

— Мэй Маск очень профессиональная в работе и полностью доверяет команде, с которой работает. Поэтому у нас не возникало никаких вопросов по предложенным ей образам.

— Мэй Маск уже за 70 лет, но при этом ее наряды бывают и довольно смелые. Как относитесь к тому, что женщины в возрасте носят мини? Например, стиль Любови Успенской и Ларисы Долиной? Это уместно или же нужно соответствовать возрасту?

— Как я отношусь к возрастному мини? У меня двоякое мнение, но, скорее всего, склоняюсь к нет, чем да. Потому что в действительности мини идет далеко не всем женщинам в возрасте. Чтобы ходить в мини, нужно иметь, так сказать, идеальную фигуру, которая строится годами. Для этого нужно иметь не только стройные, подтянутые ноги, но и в целом вся фигура должна быть действительно такой худощавой, модельного телосложения. Только в таком случае мини смотрится стильно и эстетично. Однако зачастую наши женщины хотят просто продемонстрировать свою увядающую красоту и надевают короткие юбки в знак протеста против старения. Это ничего общего не имеет с действительно настоящей эстетикой, когда мини-юбка надевается исключительно, потому что это красиво.

— С кем из звезд вы еще хотели бы поработать и почему?

— Ввиду того, что я такой себе олдскульный человек, воспитанный на определенного рода артистах, мне хотелось бы поработать с такими звездами, например, как Дженнифер Лопес, Леди Гага, Мадонна. А еще очень долгое время я думала о том, чтобы поработать с Айрис Апфель, моделью, ушедшей из жизни в возрасте 102 лет в марте текущего года. Я планировала это воплотить в жизнь, но, к сожалению, пандемия наложила свой отпечаток на ее активность и сделала такое сотрудничество более сложным. Этот опыт неосуществленного желания научил меня действовать настоящим моментом, поэтому я всегда стремлюсь найти возможность для сотрудничества с интересными личностями, чтобы впоследствии не жалеть о упущенных возможностях.

© Личный архив Вероники Лемле

— А что скажете о стиле российских звезд? Кого можете выделить – самая стильная и не стильная звезда?

— Наши российские звезды в большинстве своем любят эпатировать публику и зачастую полагаются в этом именно на свой вкус, поэтому часто это бывает невпопад.

На мой взгляд, одна из самых стильных российских звезд – это Мария Миногарова, знаменитая актриса и модель, стиль которой действительно имеет определенный вкус, и у него есть много поклонников. Мария любит экспериментировать с цветом и принтами, и у нее классно получается сочетать яркие, необычные оттенки, такой стиль достаточно смелый, он всегда привлекает внимание. Также вещи, которые Мария носит, прекрасно садятся на ее фигуру, то есть, она знает свои особенности и поэтому всегда выглядит очень элегантно. И, можно сказать, что основной ее лайфхак в том, что она хорошо миксует дорогие статусные вещи с более простыми. На самом деле это не каждый умеет делать, поэтому в основном мы можем видеть либо как все одеваются в масс-маркет, либо все одеваются в люкс. Как раз уникальность и стиль появляются там, где можно сочетать и люкс и более простые вещи.

Самой не стильной селебрити я бы могла назвать Анастасию Волочкову. Зачастую в соцсетях ее обсуждают именно за дурной вкус. И, действительно, если посмотреть на стиль Анастасии Волочковой, то можно заметить, как часто она демонстрирует нижнее белье, одевается невпопад, носит странную обувь на платформе, которая порой просто уродует ее образ. По большому счету, если бы Анастасия одевалась более элегантно, выбирала брюки свободного кроя, которые ей идут по ее типу фигуры, старалась облегчить низ, то она смотрелась бы очень стильно и элегантно.

— Недавно еще завершился Каннский кинофестиваль, на котором были две соперницы – Ксения Собчак и Виктория Боня. Что можете сказать об их образах? Кто смотрелся лучше?

— Обе девушки, что Ксения Собчак, что Виктория Боня, конечно, хотели и старались эпатировать публику, поэтому каждый образ у них был подобран с целью собрать максимальное количество комментариев и обсуждений. Как стилист я больше придерживаюсь вкуса Ксении Собчак, хоть в СМИ и говорят о том, что Ксения скопировала образы Ренаты Литвиновой. Тем не менее, я считаю, что такой классический элегантный черный, гладко уложенные волосы, правильно расставленные акценты, гораздо лучше, чем розовые перья, которые разлетаются вокруг Виктории Бони.

— По вашему мнению, может ли медийная личность одеваться самостоятельно или же для поддержания имиджа ей всегда нужен стилист?

— Медийная личность может, конечно, одеваться самостоятельно, но дело в том, что, чем более популярной личностью ты становишься, тем больше внимания к деталям нужно проявлять. И тогда вместо того, чтобы заниматься своим делом, медийностью, коммуникациями, выстраиванием своих бизнесов, ты начинаешь все более уходить в детали, превращаясь в своего собственного стилиста. Невозможно делать хорошо всю работу одновременно, быть самому себе классным визажистом, стилистом и парикмахером. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому медийной личности нужен стилист, чтобы освободить ее от этой ответственности и сосредоточиться на важных делах.

— А в своей работе вы используете только брендовые вещи или все же иногда заглядываете в масс-маркет?

— Я работаю с разными брендами, и с масс-маркетом, и с дизайнерами, которые только что сделали свой первый показ на неделе моды, и с люксовыми брендами. Считаю, что для создания действительно классного образа не нужно отталкиваться от стоимости вещи, нужно смотреть насколько эта вещь вписывается в образ и какую функцию она выполняет. Поэтому да, я смешиваю в своем стиле, стиле для съемок клиентов абсолютно разные бренды, разные по стоимости и уровню, и считаю, что это правильно.

— Еще есть такое выражение – не все, что можно является стильным. Вы согласны с этим? Все ли модные тенденции соблюдаете или есть те, что вам не нравятся?

— Действительно, не все, что можно, то нужно. Конечно, есть модные тенденции, которые я не разделяю, не использую в своих съемках и в повседневной жизни. Например, из последнего мне очень сложно оценить стилистику Balenciaga. Я понимаю, что они хотят определенного эпатажа, провокации, поэтому появляются футболки, поеденные молью за несколько тысяч евро, или браслеты в виде скотча. Для меня все-таки бренд Balenciaga изначально создавался как бренд высокого искусства, и я не могу себе представить скотч-браслет высоким искусством. Хотя скульптуры современных художников, сделанные из таких вот подручных материалов, можно увидеть в Нью-Йорке, и это действительно может быть искусством. Однако я больше любитель классического стиля в общепринятом понимании, с понятными силуэтами, внятными формами, хорошей геометрией, фактурой и сложносочиненными образами. И не принимаю в стиле все эти дырки, мусорные пакеты, скотчи и остальное, что демонстрируют некоторые модные бренды.

© Личный архив Вероники Лемле

— Отличается ли мода и стиль в России и в США?

— Да, мода и стиль в США и в России очень сильно отличаются. Как говорят, наших девушек в США можно увидеть сразу. Если по улице идет девушка славянской внешности в красивом платье и на каблуках, то это с большой долей вероятности девушка из России. В Америке очень редко носят каблуки, обычно только для поездки на такси, похода в ресторан и обратно. И если посмотреть, как в целом одевается Нью-Йорк, здесь можно встретить абсолютно все стили, от странных до вычурных. В большинстве люди предпочитают очень простой стиль в одежде — шорты, футболки, какие-то сланцы. Я не знаю, почему здесь преобладает небрежное отношение к внешнему виду, игнорирование опрятности, когда нормой считается ходить в футболках с дырками и никто не обращает на это внимание. На мой взгляд, это очень сильно расхолаживает и приводит к полнейшему отсутствию вкуса, поэтому я бы сказала, что в основном Америка не умеет одеваться. Недавно моя американская знакомая посоветовала мне написать книгу о том, как правильно одеваться подросткам, потому что это стало проблемой для целого поколения и болью всего общества. Молодые девушки абсолютно не понимают, как одеваться, что такое стиль, как его создать и почему он важен.

— Насколько знаю, вы вышли замуж за американца. Как вы познакомились? Были ли трудности из-за разных культур?

— Да, мой муж американец, мы с ним познакомились на сайте знакомств, общаемся на английском языке и, мне кажется, идеально друг друга дополняем. Я всегда говорю, что тандем русской женщины и американского мужчины - это идеальный тандем. Почему? Потому что наши женщины обладают теми правильными устоями, которые нужны в семье, когда женщина заботится о мужчине, когда в семье царят внимание, доброта и ласка. Американские женщины не такие, они очень сильно эмансипированы, они не будут стирать для мужчины, каждый будет готовить себе еду по отдельности, и другие подобные моменты, которые для нашей культуры кажутся немного странными. По словам моего мужа, у которого был предыдущий брак с американской женой, есть очень сильные различия именно в построении отношений, то, что дают наши русские женщины и как они умеют это делать, американские женщины абсолютно такого не делают. Безусловно, американские мужчины очень ценят принципы и отношение к жизни русских женщин, поэтому я считаю, что это просто идеальное партнерство.

— Учите мужа русскому языку, культуре? Или у вас все в семье только на американский лад?

— Мой муж очень любит русскую культуру, считает Россию одной самой великих стран и ему нравится практически все. Конечно, в семье я являюсь пропагандистом российской культуры и заряжаю в хорошем смысле всю свою американскую семью. Они обожают оладушки, знают, что такое борщ, а мой муж научился готовить шашлыки, причем это была его инициатива. Из русской кухни он знает, что такое окрошка, правда, называет это супом с газировкой, но с удовольствием его ест. Очень долго он не понимал квас, пока я ему не объяснила, что, по сути, это пивной напиток, после этого он как-то смог воспринять этот вкус. Любит черный хлеб, но абсолютно не может есть сало. У американцев очень странные предпочтения относительно рыбы, они действительно не любят рыбный запах и поэтому красная икра в Америке не популярна. Они практически не едят рыбу, в отличие от наших русских людей. Поэтому да, русская культура у нас в семье активно преобладает, я бы сказала даже, уже завоевывает большую часть пространства в нашем доме, и не только в еде, но и в целом, по традициям и культурным ценностям.

— Что посоветуете нашим читателям, чтобы с первого взгляда создавать нужное впечатление в обществе? Есть ли секрет, как выглядеть дорого и статусно и при этом не тратить много денег?

— Для того, чтобы выглядеть дорого и статусно, но при этом не тратить много денег, важно немного понимать в цветовых сочетаниях, так как, например, голубой и белый - считаются цветами миллионеров. Голубая блуза и белые брюки — в таком образе женщина будет смотреться шикарно, элегантно и женственно. Поэтому нужно стараться избегать классических черных, либо черно-белых оттенков и уходить вот в подобные сочетания. Например, голубой и кэмел, голубой и белый, белый и красный. Эти сочетания создают вкусноту образа. Конечно, их достаточно много, поэтому можно регулярно посещать магазины и отмечать для себя подходящие цветовые комбинации. Допустим, в этом сезоне в моде красный, и если вы давно хотели погулять в красном платье, то сейчас самое лучшее время сделать это. Также советую обращать внимание на фактуру, например, если для вас все-таки важен в гардеробе черный либо белый цвет, то ткань именно этих оттенков должна быть хорошая, плотная, дорогая. Очень дешево и экономно смотрится дешевая белая и черная ткань. При этом можно купить очень недорогую блузку голубого цвета и выглядеть стильно и статусно.

— Наше издание называется «Страсти», поэтому последний вопрос такой – что для вас является страстью?

— Если честно, для меня страстью являются путешествия. Я не могу не путешествовать, даже здесь в Америке я путешествую в соседние штаты, изучая страну, потому что мне все интересно и в новинку. Также я путешествую по островам Карибского бассейна, потому что они находятся недалеко от меня. Для меня как творческому человеку необходимо постоянно обновлять свои эмоции, свою насмотренность, изучать новые места. Поэтому для меня истинная страсть — это смена обстановки, смена мест и новые путешествие.