Суровое воспитание: как взрослые рыбы наказывают мальков

Японские биологи установили, что цихлиды прибегают к физическим наказаниям, чтобы добиться помощи от потомства. До сих пор считалось, что такими развитыми социальными и когнитивным навыками обладают только высшие позвоночные. Результаты исследования опубликованы в Animal Behaviour.

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Наблюдая за поведением цихлид вида Neolamprologus savoryi ученые из университета Осаки выяснили, как доминирующие особи заставляют подчиненных помогать им в защите территории. Взрослые рыбы нападали на слишком ленивых помощников — в том числе и на собственное потомство. Это заставило мальков активнее оказывать помощь родителям. А вот прилежные цихлиды избежали агрессии со стороны взрослых.

Исследование показало, что наказание характерно не только для человеческих обществ: с его помощью животные принуждают собратьев к сотрудничеству и выстраивают социальные отношения. Эти выводы устраняют пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые используются для его поддержания.