Суровое воспитание: как взрослые рыбы наказывают мальков

Суровое воспитание: рыбы наказывают мальков, чтобы добиться от них помощи
Японские биологи установили, что цихлиды прибегают к физическим наказаниям, чтобы добиться помощи от потомства. До сих пор считалось, что такими развитыми социальными и когнитивным навыками обладают только высшие позвоночные. Результаты исследования опубликованы в Animal Behaviour.
Наблюдая за поведением цихлид вида Neolamprologus savoryi ученые из университета Осаки выяснили, как доминирующие особи заставляют подчиненных помогать им в защите территории. Взрослые рыбы нападали на слишком ленивых помощников — в том числе и на собственное потомство. Это заставило мальков активнее оказывать помощь родителям. А вот прилежные цихлиды избежали агрессии со стороны взрослых.
Исследование показало, что наказание характерно не только для человеческих обществ: с его помощью животные принуждают собратьев к сотрудничеству и выстраивают социальные отношения. Эти выводы устраняют пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые используются для его поддержания.
«Рыбы, как и люди, используют развитые когнитивные способности для укрепления своего общества. Это заставляет нас пересмотреть понятие «интеллект» не только у рыб, но и в животном мире вообще», — сказал ведущий автор исследования Сатоши Авата из университета Осаки (Япония).