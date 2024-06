«Говорящий шимпанзе», или Можно ли из обезьяны сделать человека

Однажды доктор Ноам Хомский (Noam Chomsky), известный лингвист из Массачусетского технологического института, высмеял попытки зоологов научить обезьян общаться на языке жестов. Он заявил, что только человеческому мозгу под силу воспринять премудрости синтаксиса. Назло самоуверенному ученому его оппоненты нашли младенца шимпанзе, назвали его в честь лингвиста Ним Чимпский (Neam Chimpsky) и начали обучать американскому языку жестов.

Профессор Герберт Террес возглавил смелый проект, сплотив вокруг себя 60 специалистов, которые 4 года занимались с Нимом. Весь процесс Террес записывал на видео, чтобы в случае успеха не возникло никаких сомнений в чистоте эксперимента.

В отличие от других обезьян, которых пытались обучить языку жестов, Нима держали не в лаборатории, а в домашних условиях. Террес передал крохотного шимпанзе научному сотруднику Стефани ЛаФарж, чтобы та растила его вместе со своими детьми в условиях обычной семьи.

Террес считал, что полное погружение в человеческую жизнь поможет животному быстрее освоить общение. Стефани изо всех сил старалась сделать так, чтобы Ним стал полноценным членом семьи. Она кормила шимпанзе грудью вместе со своим малышом, научила примата есть ложкой и ходить на горшок.

Когда Ним вырос, ЛаФарж даже приучила его курить травку и показала, как водить автомобиль. Но большую часть времени ее подопечный проводил со своими педагогами, наполнявшими его покатую черепную коробку премудростями жестового языка. Ним оказался старательным учеником, хотя по своей способности к обучению и уступал Уошо — самке шимпанзе, с которой занимались Аллен и Беатрис Гарднеры.

Ним Чимпский усвоил 125 знаков и мог сносно объяснить людям свои желания и проблемы. А вот с ведением интеллектуальной беседы у примата не сложилось. Самым длинным осмысленным изречением Нима было темпераментное, но не слишком содержательное: «Дайте апельсин мне дайте есть апельсин мне есть апельсин дайте мне есть апельсин дайте мне вы» (Give orange me give eat orange me eat orange give me eat orange give me you).

Но это не слишком смущало Терреса и его коллег — они активно продвигали своего питомца в прессе и на телевидении, сделав Нима знаменитостью. Слава «образованной» обезьяны ничуть не уступала той, что была у животных, первыми отправившимися в космос и об успехах талантливого шимпанзе ходили легенды.

© Доктор Герберт Террес и Ним

А вот в изобразительном искусстве Ним преуспел больше, чем в ораторском. Неожиданно ему понравилось рисовать мелками и фломастерами. Картины шимпанзе были абстрактными, но далеко не бессмысленными каракулями. Подход к рисованию у Нима был необычным и его принципы так никто и не разгадал.

Шимпанзе мог неделями использовать в своих работах один-единственный цвет, но потом что-то происходило и он, после длительных раздумий, выбирал другой, чтобы снова увлечься им на долгие дни. За годы эксперимента Ним создал около 200 работ, которые несведущие зрители называли «игривыми рисунками ребенка».

В занятиях по языку жестов и упражнениями в рисовании прошли 4 года. Ним вырос во взрослого самца и ЛаФарж начала уставать от питомца. Обезьяна, даже вскормленная грудью и выросшая с человеческими детьми, оставалась животным, причем очень опасным. Хорошо известно, что шимпанзе хоть и меньше человека, но сильнее его в 4 раза и Стефани и ее домочадцы смогли убедиться в этом сами.

Играючи Ним мог серьезно кого-то поцарапать, поставить серьезный синяк или укусить до крови. Иногда он становился плохо управляемым и тогда Стефани становилось страшно. Закончилось все тем, что обезьяна напала на одного из своих учителей и нанесла ему серьезные травмы.

Сразу же после этого случая Нима Чимпского изъяли из человеческого общества и изолировали в вольере. Он несколько раз менял место жительства, пока не оказался в приюте для животных «Black Beauty Ranch» в Техасе. Там Ним провел много лет своей жизни, изредка встречаясь со своими бывшими домочадцами из семьи ЛаФарж. Умер он в 2000 году в возрасте 26 лет от сердечного приступа.

Кстати, 200 рисунков Нима Чимпского сохранились и сейчас стоят больше, чем работы некоторых современных художников. Труды шимпанзе оценили в сумму 25 тыс. долларов (1,82 млн рублей), правда, это только оценочная стоимость, ведь раритет не продается.

Что касается доктора Герберта Терреса, то он был вынужден признать, что эксперимент с обучением обезьяны языку жестов провалился. Ученый объявил миру о том, что феномена говорящего примата, который почти столетие эксплуатировали все кому ни лень, просто не существует. При этом он оговорился: это вовсе не значит, что обезьяны не могут мыслить или что они тупые — просто они не такие, как мы и наши методы общения им не подходят.

После окончания эксперимента Террес всего один раз посетил Нима в приюте и счастье обезьяны от этой встречи сложно передать словами. Но ученый пробыл в вольере у шимпанзе совсем недолго — он оставил корзину с фруктами, потрепал Нима по голове и, не оборачиваясь, ушел навсегда. Для него Ним не был питомцем или членом семьи, как для ЛаФарж — он был лишь отработанным материалом неудачного эксперимента и напоминанием о громком провале.

Ним Чимпский вошел в историю как очередная «говорящая обезьяна» и о нем в 2011 году сняли документальный фильм под названием «Ним».