В прошлые века столовые приборы из серебра считались признаком статуса и богатства. Однако помимо дорогого внешнего вида, изделия из чистого серебра обладали важным свойством – они были антибактериальными.

Чистое серебро обладает уникальной способностью убивать широкий спектр бактерий, вирусов и грибков. Его антимикробные свойства были известны еще с древних времен. Серебро использовалось для очистки воды, лечения ран и сохранения продуктов питания.

Где находится страна, раскинувшаяся на четырех полушариях

Ионы серебра, высвобождающиеся с поверхности приборов, подавляли рост патогенных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, предотвращая пищевые отравления.

Помимо антибактериальных свойств, серебро было долговечным и прочным материалом. Оно не ржавело и не портилось со временем, что делало столовые приборы из серебра надежными в использовании на протяжении многих лет.