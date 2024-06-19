Когда в каменном веке произошла первая технологическая революция

Американские антропологи из Университета штата Миссури (США) на основе анализа методов изготовления каменных инструментов первобытным человеком определили время первой «технологической революции».

Миллионы лет эволюции

Ученые проанализировали технологии каменного века на протяжении 3,3 миллионов лет их — и наших далеких предков — эволюции. На основании этого исследователи пришли к выводу, что около 600 – 500 тысяч лет назад наши далекие предки перешли на новую технологическую ступень. Это и стало одним из ключевых факторов, разделившим их с другими гоминидами и способствующим эволюции.

Технологии каменного века

Ученые проанализировали свыше 60 «технологических процессов» изготовления каменного оружия и орудий труда, найденных в разных частях планеты — в Африке, Евразии, Гренландии, Океании, Северной и Южной Америках, а также на доисторическом материке Сахул. Для оценки сложности производства исследователи использовали условную шкалу — по количеству последовательных процессов, необходимых дал производства.

Анализ показал, что еще 1,8 млн лет назад сложность процесса создания каменных инструментов составляла от двух до четырех единиц. В течение следующих 1,2 млн лет технологии модернизировались и достигли семи единиц. Однако настоящий прорыв произошел около 600 тысяч лет назад, когда для создания оружия потребовалось уже 16-18 производственных процессов.

Путь эволюции

По мнению ученых, эта технологическая революция стала возможной благодаря накопленным предыдущими поколениями знаниям и навыкам, которые постоянно передавалось по наследству. Антропологи полагают, что именно резкий прогресс в изготовлении каменных орудий стал одним из основных факторов, способствовавших расхождению путей предков современного человека и неандертальцев.