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Ученые установили когда в каменном веке произошла первая технологическая революция

Американские антропологи из Университета штата Миссури (США) на основе анализа методов изготовления каменных инструментов первобытным человеком определили время первой «технологической революции».

Когда в каменном веке произошла первая технологическая революция
© Русская семерка

Миллионы лет эволюции

Ученые проанализировали технологии каменного века на протяжении 3,3 миллионов лет их — и наших далеких предков — эволюции. На основании этого исследователи пришли к выводу, что около 600 – 500 тысяч лет назад наши далекие предки перешли на новую технологическую ступень. Это и стало одним из ключевых факторов, разделившим их с другими гоминидами и способствующим эволюции.

Технологии каменного века

Ученые проанализировали свыше 60 «технологических процессов» изготовления каменного оружия и орудий труда, найденных в разных частях планеты — в Африке, Евразии, Гренландии, Океании, Северной и Южной Америках, а также на доисторическом материке Сахул. Для оценки сложности производства исследователи использовали условную шкалу — по количеству последовательных процессов, необходимых дал производства.

Анализ показал, что еще 1,8 млн лет назад сложность процесса создания каменных инструментов составляла от двух до четырех единиц. В течение следующих 1,2 млн лет технологии модернизировались и достигли семи единиц. Однако настоящий прорыв произошел около 600 тысяч лет назад, когда для создания оружия потребовалось уже 16-18 производственных процессов.

Путь эволюции

По мнению ученых, эта технологическая революция стала возможной благодаря накопленным предыдущими поколениями знаниям и навыкам, которые постоянно передавалось по наследству. Антропологи полагают, что именно резкий прогресс в изготовлении каменных орудий стал одним из основных факторов, способствовавших расхождению путей предков современного человека и неандертальцев.