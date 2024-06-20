Создатель «голубой крови»: что следователи КГБ искали на даче Феликса Белоярцева

Феликс Белоярцев считается создателем так называемой «голубой крови», жидкости способной заменить человеческую кровь. Правда, ученому не дали продолжить работу в этом направлении. Белоярцева начал преследовать КГБ. В 1985 году на его даче был проведен обыск. Но чекисты искали вовсе не кровезаменитель.

© РИА Новости

Карьера доктора

Феликс Федорович Белоярцев родился в 1941 году в Астрахани в семье хирурга. Поэтому неудивительно, что после окончания школы Белоярцев решил поступать именно в медицинский вуз. Феликс Федорович добился больших успехов в профессии: в 34 года он стал доктором медицинских наук (случай в медицине нечастый), в 35 – заведующим отделением Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, в 38 - заведующим лабораторией медицинской биофизики Института биологической физики АН СССР.

В Институте биологической физики Феликс Белоярцев по-настоящему увлекся медицинским применением перфторуглеродов, то есть занимался изучением возможности адекватного газообмена путем вентиляции легких жидкими средами, богатыми кислородом. Аналогичные исследования велись и до Белоярцева, но подопытные мыши погибали, так как мышцам грудной клетки было слишком тяжело качать жидкость вместо воздуха. Поэтому вскоре научные поиски перешли в несколько иное русло.

Кровезаменитель

Еще в 1960-х годах за рубежом была предпринята первая попытка заменить кровь крысы на перфторэмульсию, которая увенчалась успехом. Профессор МГУ Симон Шноль рассказывал, что узнав о работах, которые велись за границей, советское правительство поручило отечественным специалистам заняться этой темой. Если верить В. И. Чуешову и Е. В. Гладух, авторам издания «Технология лекарств промышленного производства», в 1970-х годах Феликс Белоярцев наконец создал перфторан — заменитель крови.

В 1984 году начались испытания перфторана, одобренные Министерством здравоохранения. Впрочем, есть сведения, что уже тогда был проведен первый опыт и на человеке. По словам журналиста Анатолия Панкова, Белоярцев по секрету признался ему в том, что для того, чтобы спасти жизнь девочке, попавшей в автомобильную аварию, он перелил ей перфторан. Ребенок выжил. Да и результаты официальных экспериментов первой фазы исследований были впечатляющими.

Травля и смерть ученого

Во вторую фазу клинических испытаний перфторана был собран материал по применению плазмозаменителя у 234 пациентов. Несмотря на то, что результаты вновь оказались поразительными, все исследования в этой области неожиданно свернули, а Феликс Белоярцев подвергся настоящей травле. На Феликса Федоровича обрушился шквал самых нелепых обвинений. Казалось, что представители КГБ искали малейший повод для того, чтобы опорочить ученого.

Так, С. Н. Зигуненко в своей книге «100 великих тайн медицины» пишет о том, что Белоярцева обвинили в краже спирта из лаборатории, на вырученные деньги от продажи которого он якобы построил дачу. 17 декабря 1985 года следователи вместе с Феликсом Федоровичем отправились за город для обыска его дачи. Они надеялись найти там запасы ворованного спирта. Вот только в давно не видевшем ремонта доме ничего обнаружено не было. Белоярцев попросил разрешения остаться на даче, где в тот же день и покончил с собой.