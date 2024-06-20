Парта Эрисмана — почему возвращается архаичная мебель позапрошлого века

Те, кто учился в советских школах, наверняка помнят парты старого образца. Их столешница была наклонной, с откидной частью, и соединялась в единую конструкцию с лавкой. Ученик не мог изменить расстояние между сиденьем и столом и был вынужден приспосабливаться к навязанной ему посадке. В конце 80-х такие парты начали постепенно исчезать из классов, а им на смену пришли горизонтальные парты-столы и стулья. Но сейчас кое-где вспомнили былое и вернули мебель старого образца.

У старой наклонной парты есть название. Она носит имя Федора Федоровича Эрисмана — российско-швейцарского врача-гигиениста. 150 лет назад он разработал парту особой конструкции, исследовав влияние неправильного положения ученика за столом на состояние зрения. Эрисману было всего 28 лет, когда он опубликовал свой труд «Влияние школ на происхождение близорукости».

© Федор Федорович Эрисман

Ученый определил, что неправильная посадка учеников за партами может стать причиной появления близорукости. Но Эрисман не остановился на этом. Он разработал школьную парту особой конструкции, за которой ученик мог сидеть только так, как нужно. Она гарантировала оптимальное положение тела для чтения, письма и рисования.

© Схема, разработанная Эрисманом

Главной особенностью парты Эрисмана был наклон ее столешницы. Благодаря ему при чтении взгляд падал на текст строго под прямым углом. Было учтено и оптимальное расстояние от глаз до страницы — 30-40 см. У ученика, сидящего за такой партой, нет необходимости сутулиться или напрягать зрение. Вариантов у него было вообще не особо много — парта Эрисмана допускала только правильную посадку.

Как появилась идея наклонной парты

Нужно сказать, что российский ученый не был первым, кто использовал наклонную столешницу. Такая мебель для письма и чтения существовала еще в эпоху Возрождения. Подобную конструкцию имели и конторки, за которыми работали клерки в учреждениях. В 1865 году, незадолго до Эрисмана, наклонную парту представил швейцарский доктор Фарнер.

© Так выглядит конторка. За ней работали стоя

Считается, что Эрисман использовал для своей разработки именно концепцию Фарнера. Но это не был плагиат. Если швейцарец просто предложил наклонить столешницу, то русский врач сделал серьезные расчеты. Он вывел оптимальные расстояния между частями парты, а также вписал в эту среду человеческое тело.

Одноместная парта Эрисмана пришлась по душе чиновникам от образования. Ее начали внедрять в школах Российской империи, но процесс этот не был быстрым. Из-за дороговизны такого решения сначала партами нового типа обзавелись элитные гимназии и училища. В простых школах новинка появилась далеко не сразу.

© Вариации парты Эрисмана от разных авторов

Доработки студента Короткова

Вскоре парту Эрисмана доработали, сделав более комфортной. Петербургский студент Петр Феоктистович Коротков предложил новую модификацию. Во-первых, он сделал парту двухместной. Во-вторых, столешница получила откидную часть, чтобы было проще вставать. Ну, а в-третьих у школьной парты появились хорошо знакомые многим и сегодня «фишки». Коротков добавил парте Эрисмана полку для вещей под столешницей. Также именно он предложил делать на партах желобки и углубления, благодаря которым ручки и карандаши не падали на пол. Посередине появилось специальное место для установки чернильниц. В таком виде парта Эрисмана пережила крах империи и оказалась в советских школах.

Министерство образования СССР в партах Эрисмана все устраивало. Поэтому их продолжили использовать по всей стране. Эта школьная мебель была не только удобной, но и безопасной. У нее не было острых углов и выступающего крепежа, а случайно сдвинуть парту с места было очень непросто.

Советским школам парты Эрисмана служили верой и правдой более 50 лет. Лишь в 70-х годах постепенно начали появляться современные альтернативы. Но дореволюционные парты не сдавали позиции очень долго. Даже в середине 90-х годов прошлого века они продолжали использоваться в некоторых школах России, в основном в младших классах.

Сейчас, когда наклонная парта стала настоящим раритетом, врачи и чиновники пришли к выводу, что ничего лучшее ее придумано не было. Поэтому уже несколько лет эта мебель постепенно отвоевывает позиции, возвращаясь в школы, гимназии и лицеи.