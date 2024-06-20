Патомский кратер: самое таинственное место Сибири

Патомский кратер, также известный как конус Колпакова, – таинственный объект, расположенный в 300 километрах от города Бодайбо в Иркутской области. Кратер имеет необычный внешний вид – он выглядит, как огромный каменный рыбий глаз. До сих пор остаётся актуальным вопрос: откуда посреди Сибири появился конус Колпакова? Учёные выдвигают различные версии.

Удивительный объект был обнаружен в 1949 году на Витимо-Патомском нагорье группой геологов под руководством Вадима Колпакова. Патомский кратер представляет собой эллипс, вытянутый на 220 метров и увенчанный конусом. Высота кольцевого вала составляла от четырёх до 40 метров, а его диаметр – 86 метров. Центральная горка имеет высоту до 12 метров. Минерал, из которого сложен объект, – серый дроблёный известняк общим весом до миллиона тонн.

О приблизительном возрасте объекта можно судить по тому, что на склоне Патомского кратера растёт 200-летняя лиственница, а у основания – дерево возрастом 423 года. Интересно, что за время своего существования «рыбий глаз» практически не подвергся естественной эрозии и не был поглощён тайгой.

По одной из версий, конус Колпакова появился в результате деятельности людей – некоторые считают, что внешне кратер напоминает шахтный террикон. Другие исследователи говорят о ядерной реакции в глубинах земли. Третьи и вовсе заявляют о крушении корабля пришельцев – об этом свидетельствует высокое содержание урана и стронция в древесине деревьев, которые растут на кратере.

Одна из основных версий, которой придерживался в том числе и первооткрыватель Колпаков, – падение в хрупкую породу сверхплотного метеорита. На Луне кратеры подобных форм образуются в результате «метеоритной бомбардировки» в условиях отсутствия атмосферы. Однако стоит отметить, что для земных условий появление подобных объектов совершенно нетипично.

И хотя исследователи не обнаружили никаких метеоритных осколков, часть учёных убеждена, что они всё-таки есть.

«Вероятно, метеорит лежит и ждёт исследователей на большой глубине (не менее 200 метров) от поверхности: там он и взорвался. И этот взрыв не вынес всю породу, а лишь вспучил земную поверхность», – писал в 1968 году кандидат геолого-минералогических наук Александр Портнов.



Одной из наиболее авторитетных версий в наши дни считается та, которая связывает появление «рыбьего глаза» с глубинной геологической активностью, к примеру, магматической или гидрологической. Результаты нескольких экспедиций 2000-х годов говорят о том, что конус образовывался постепенно, появившись около 500 лет назад. Горная порода выдавливалась выбросами газов. Отдельные этапы становления кратера отразились в кольцевом рисунке растущих вокруг деревьев.