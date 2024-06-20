Первая в мире АЭС: как в СССР начиналась эпоха мирного атома

В июне 1954 года началась эра мирного атома – состоялся запуск первой в мире атомной электростанции. Ее построили под Калугой. В преддверии 70-й годовщины этого пуска журналистам показали сердце станции – реактор – и рассказали интересные факты из истории, передает обозреватель «МИР 24» Максим Красоткин.Несмотря на музейный статус, первая в мире АЭС – действующий атомный объект. Пусть в активной зоне ее реактора давно нет топлива, он что называется дышит накопленной радиацией, поэтому ни на секунду не остается без внимания.

Отсюда пошло понятие «мирного атома». Это тот самый ядерный реактор, который выдал в общую сеть первые киловатты. Мощность была небольшой. Ее хватило бы, чтобы обеспечить электричеством небольшой поселок или одновременно вскипятить пять тысяч электрических чайников.

Когда это произошло, академик Курчатов поздравил участников пуска фразой «с легким паром». Реактор имел 127 каналов, куда загружались тепловыделяющие элементы или твэлы. Это название придумали здесь. К каждому стержню с топливом под давлением поступала вода.

«Ты заходишь в него, чтобы подрегулировать расход, а глаза режет, то есть это даже не баня, а в два раза хуже. Обычно туда заходили в валенках, телогрейке, ушанке, потому что уши сразу сворачивались», – объяснил ведущий инженер отдела ядерной безопасности Физико-энергетического института (ФЭИ) Василий Мерзликин.



Сразу после запуска Советский Союз начал, что называется, PR-компанию мирного атома, приглашая на станцию высоких зарубежных гостей и выступая на конференциях. Сама подготовка велась в строжайшей секретности – даже в документах слово «атомная» в отношении станции вписывали от руки.

«Нельзя было, например, написать слово «уран». Его заменяли словом «элемент альфа». «Плутоний» нельзя было называть. Они его называли «элементом бета». «Нейтроны» нельзя было написать в документе. Это был перечень засекреченных слов», – рассказал ведущий инженер отдела ядерной безопасности ФЭИ Василий Мерзликин.



Обнинская АЭС стала партой для экипажей первых атомных подлодок, потому что учиться было больше негде. Моряков хоть и переодевали в гражданское, но их выдавала выправка и до блеска начищенные ботинки. На обнинской станции вплоть до ее остановки делались научные открытия: исследовались материалы на облучаемость и жаростойкость, создавались препараты для лечения онкозаболеваний. Сейчас Росатом создает реакторы, способные работать на использованном ядерном топливе, таким образом избавляясь от отходов. Кроме того, атомная энергетика сможет стать источником экологически чистых веществ.

«В ближайшее десятилетие или даже раньше будут разработаны высокотемпературные реакторы, которые позволят осуществлять трансформацию природного газа, запасы которого значительны, в чистый водород, который будет сжигаться в двигателе внутреннего сгорания, взаимодействуя с кислородом и получая чистую воду», – объяснил генеральный директор ФЭИ Андрей Лебезов.



Все эти достижения в атомной отрасли вряд ли были бы возможны без этого небольшого реактора, который верой и правдой прослужил почти полвека без единой аварии.