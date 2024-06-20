Внебрачные дети Ленина: кто претендовал на родство с вождем?

Если верить официальной версии, у Владимира Ильича Ленина детей не было. Его супруга Надежда Крупская была бесплодной. Тем не менее были несколько человек, которые утверждали, что являются внебрачными детьми вождя мирового пролетариата. Кто эти люди и насколько правдивы их истории?

Сыновья Инессы Арманд

Самым известным «ребенком Ленина» был младший сын Инессы Арманд. Про близкие отношения двух революционеров знают все. Внешнюю схожесть Андрея Арманд с Ильичем замечали многие. Но есть одна нестыковка — этот ребенок родился за несколько лет до знакомства двух пламенных большевиков. Потомки Арманд также категорически отрицают родство с Лениным.

© Ленин, Крупская и Арманд

С Инессой Арманд связана еще одна история внебрачного «сына». Некий господин Александр Стеффен заявил, что родился в 1913 году от связи Инессы и Ленина. Правда, после появления на свет его передали на воспитание в семью австрийского революционера.

Стеффен рассказывал, что мать навещала его и даже подарила письмо, написанное ее рукой Ленину. В подростковом возрасте Александра увезли в США по личному указанию Сталина. Там он получил образование, женился и прожил много лет. После смерти жены Стеффен переехал в Германию и получил гражданство этой страны.

© Александр Стеффен был похож на Владимира Ленина

Александр Стеффен даже встречался с Леонидом Брежневым, который по своему обычаю крепко его расцеловал и наградил орденом Дружбы народов. Ни единого документального подтверждения родства этого человека ни с Арманд, ни с Лениным нет. Впрочем, это не помешало ему попасть в немецкие учебники в качестве «единственного потомка Ленина».

Еще одним внебрачным сыном Владимира Ильича называли некоего Андрея Миронова. Он был сыном Инны Лениной, ставшей позднее известной оперной певицей. С ней у Ленина был бурный роман в юности. Пара даже планировала связать себя узами брака, но жених не понравился родителям и ничего не вышло.

© Андрей Миронов

В семье Лениной не хотели, чтобы дочь стала супругой родного брата известного террориста Александра Ульянова. Разыгралась настоящая семейная драма, ведь пассия Ильича была в интересном положении. Беременную Инну выдали замуж за Миронова, а Владимир Ульянов взял себе псевдоним на память о любимой.

Дочери Ленина

Фанни Каплан, стрелявшая в вождя, также заявляла, что была внебрачной его дочерью. На допросах она настойчиво повторяла, что стреляла в Ленина из чувства мести. Она не могла простить ему то, что он когда-то обесчестил ее мать.

© Фанни Каплан

Вторая «дочь» Владимира Ильича — Мария Боровикова. Ее родила в 1912 году в Париже танцовщица одного из кабаре. Как и остальные истории «детей» Ленина, биография Боровиковой оказалась насыщенной. По ее словам, Ильич узнал о дочери в 1914 году, когда ее мать попала в тюрьму за революционную деятельность. Девочка жила в приюте для сирот. Ее вывезли в Россию и отдали в семью Боровиковых из Смоленска. Парижскую дочь Ленина тщательно скрывали от Крупской. Только после смерти вождя Боровиковы встретились с ней и рассказали историю девочки. Крупская взяла Марию к себе и та даже называла ее матерью.

© Мария Кузминична Боровикова

Надежда Константиновна выдала Боровикову замуж за революционера Яна Рудзутака — близкого соратника мужа. В день рождения Ленина, 22 апреля, Боровикова приносила к Мавзолею венок с надписью «Дорогому отцу от Маши».

Это далеко не все «дети» Ленина. Даже в наше время о своем родстве с вождем заявляют десятки его «внуков» и «правнуков». Но никто так и не смог предоставить убедительные доказательства родства.