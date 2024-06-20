Котлеты из кузнечиков, бургеры из папоротника: зачем человечеству предлагают отказ от мяса

Сегодня продукты из насекомых — пока еще экзотика. Хотя, как утверждают специалисты, например, котлеты из кузнечиков по питательности ничем не отличаются от мясных. Да и по вкусу, как уверяют производители, продукт почти не отличить от оригинала. Поэтому британские ученые из Университета Йорка (UY) считают, что производство белка из насекомых — сверчков, саранчи, кузнечиков и т.д. — станет обыденной практикой уже через 20-30 лет.

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В борьбе за экологию

Прикрываясь «зеленой повесткой», ученые уверяют, что сокращение потребления натурального мяса с переходом на продукты из насекомых, позволит сократить выбросы парниковых газов, что якобы должно улучшить экологическую обстановку. Как считается, белок, полученный из насекомых не только более экологичен, но и более доступен — причем, не в ущерб его питательности и качеству. Продукция местного производства Кроме того, как утверждается в докладе, опубликованном на сайте университета, в течение ближайших 30 лет рацион британцев станет содержать больше бобовых — как натурального источника качественного белка. Исследователи также полагают, что изменение климата приведет к уменьшению зависимости от импортных овощей и увеличению потребления продукции местного производства. В качестве примера они приводят расширение производства клубники вне грунта. Такой подход, по их мнению, имеет ряд преимуществ, таких как повышение эффективности сбора, улучшение качества и увеличение устойчивости растений.

Папоротник вместо салата

Кроме того, ученые прогнозируют, что в будущем будут широко распространены новые сорта растений, которые в настоящее время не получили широкого распространения. Одним из таких примеров является быстрорастущий пресноводный папоротник азолла, который можно использовать для приготовления супов, салатов и даже гамбургеров.