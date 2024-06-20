Как появилось выражение «быть под мухой»

Устойчивый фразеологизм «быть под мухой» часто употребляют по отношению к выпившим людям. При этом почти всегда имеется ввиду легкая степень опьянения. Фразу эту знают все и ее даже можно встретить в классической литературе. Но объяснить, как она появилась, могут очень немногие.

Культура употребления алкоголя на Руси

Появление выражения «быть под мухой» тесно связано с развитием питейных заведений на Руси. Когда-то место, где люди собирались посидеть за бутылочкой чего-то крепкого, назывались корчмой. Слово это произошло от древнеславянского «кормъ», означавшего «пир», «угощение», «застолье».

Первые упоминания о корчмах появились в 11 веке в Киевской Руси. Это были не просто питейные заведения, а своего рода клубы. Там собирались не только, чтобы выпить, но и для обсуждения новостей и заключения торговых сделок. Иногда в корчмах гонцы оглашали указы и новые законы. Классическая древнерусская корчма сохранила свои общие черты и позднее, когда появилась Украина.

В корчмах бывали не только мужчины. Их свободно посещали женщины и даже молодежь, которую размещали на задворках, чтобы та не мешала шумом уважаемым гостям. В подобных заведениях проводили народные гуляния. Посетителей никогда не делили по достатку и положению в обществе. Ходила даже поговорка: «В корчме и в бане все ровные дворяне».

Выбор напитков и закусок был довольно скромным. Пили в основном пиво, брагу и медовуху, закусывали моченой ягодой и яблоками, маринованными грибами, квашеными овощами, пирогами. В корчме можно было и заночевать — она также выполняла функцию постоялого двора для путников.

В Московии все было совсем иначе. На северо-востоке Руси общественная жизнь развита была слабо и русский вариант украинской корчмы — кабак, отличался контингентом и правилами поведения. В кабак не разрешалось приходить женщинам, подросткам и священникам, а ночлег, как правило, не предоставляли. Там ели и пили, иногда танцевали под нехитрые народные инструменты.

Питейное дело в России и Европе

В 16 веке с Востока завезли технологию дистилляции и алкоголь стал крепче. С этого момента и начинается история легендарного русского пьянства, превратившегося в национальную проблему. Постепенно корчмы и кабаки перестали восприниматься как места, где можно поесть и с пользой провести время. Туда начали ходить, чтобы пить. Есть же и общаться на серьезные темы отправлялись в харчевни.

К концу 17 века производство спиртного было поставлено на широкую ногу. Поэтому оно попало под государственный контроль. Алкоголь приносил казне огромные доходы, поэтому кабаки открывали даже в самых неперспективных местах. Вот только в целовальники (сборщики податей) идти желающих было немного. За недобор налогов эти государевы люди отвечали головой. Простой народ в годы неурожая, когда денег на выпивку не было, нередко решал проблему грабежами.

Царь Петр I, вернувшись в Россию из Европы, решил привести питейное дело в цивилизованный вид. Монарха-реформатора вдохновляла история европейских кабаков, существовавших со времен римского императора Диоклетиана, который описывал их в 3 веке. Сам Петр побывал в немецких постоялых дворах-гербергах, где все было очень благопристойно. Там бывали как светские, так и духовные персоны, проходили диспуты и даже судебные заседания. Сам русский царь знал толк в выпивке, правда, не всегда его застолья выглядели чинно.

Особые рюмки

Петр велел открыть трактиры, где подавали не только алкоголь и закуски, но и полноценную еду. Все нововведения русский народ принимал плохо, поэтому нужно было как-то привлечь клиентов. Поэтому первую рюмку по указу Петра посетителям начали наливать бесплатно. Делалось это из расчета, что дальше гость, войдя во вкус, будет заказывать выпивку сам.

Хорошо знакомые со своим специфическим контингентом кабатчики задумались, как избежать убытков. Чтобы не баловать посетителей, они начали заказывать крошечные рюмки объемом 10-15 мл. Сразу появилась шутка, что в такой емкости даже мухе утонуть непросто. Терпеливые любители выпивки не отчаялись. Они целыми днями бродили из кабака в кабак, чтобы выпить первую бесплатную рюмку. Вскоре ее за крошечный размер стали называть «мухой».

Опьянеть взрослый мужчина от мизерного количества спиртного не мог. В лучшем случае, после бесплатной рюмки немного шумело в голове. Это состояние начали называть «под мухой». Обойдя 5-6 кабаков, можно было почувствовать опьянение. Так появился еще один фразеологизм — «считать мух».

А вот идея Петра I не прижилась и трактиры не стали всенародно популярными. Простые люди «ходили под мухой», избегая заказывать спиртное за деньги. А те кто побогаче, в том числе дворяне, предпочитали «герберги». Там было все на немецкий лад — подавали вино, кофе, шоколад и табак.

Несмотря на это, такое понятие как трактир исчезло только после 1917 года, с приходом к власти большевиков. На память о петровской питейной реформе, потерпевшей фиаско, осталось в русском языке только выражение «быть под мухой». Впрочем, истинного его значения никто уже не знал даже 100 лет назад.